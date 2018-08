Borja suena a indie y Daroca a historia

Del indie más actual a la música antigua pasando por la clásica, el teatro, musicales o y espectáculos de títeres, todo cabe en este gran escenario en el que se convierte Aragón en verano. Varias de estas citas comienzan hoy mismo su andadura como son los festivales Amante, Daroca, Matarraña Íntim, y Torreciudad

BORJA / El Festival Amante, en Borja, abre hoy la que es su segunda edición, que llenará la localidad del mejor indie nacional después de su estreno el año pasado. La programación musical, que abren hoy The Noises y ME&Dj’s se extenderá durante tres días con un cartel de primera línea en el que figuran Facundo, Celtas Cortos y Ochoymedio Dj’s, Sidonie, Varry Brava, Shinova y We Are Not Dj’s (sábado) y Los Flamingos (domingo).

VALDERROBRES / El Festival de los Castillos, que se celebra en distintas fortalezas, conquista este fin de semana la fortificación turolense de Valderrobres. Desde este viernes, 3 de agosto, hasta el domingo 5, este castillo será testigo de actuaciones de música, magia, humor y teatro. La jota renovada de Beatrid Bernad, con su espectáculo musical Las Pilares, será la encargada de abrir la programación hoy a las 23 horas. El sábado, a las 20 horas, la agenda comenzará en la plaza con el joven mago sadabense Rubén Díaz y su espectáculo Imagine. Después, a las 23 horas, la actividad se trasladará de nuevo al castillo, con la obra Conversaciones con mamá, con María Luisa Merlo y Jesús Cisneros como protagonistas. El domingo a las 20 horas y en la plaza, cerrarán este festival la magia y el humor del infalible Javi El Mago.

daroca / El festival más veterano de cuantos se celebran en Aragón está dedicado a la música antigua. Es el de Daroca, que llega a su edición numero XXXIX, y además de conciertos incluye un prestigioso curso a cargo de grandes maestros internacionales. Las actuaciones comienzan hoy con el concierto Un breve recorrido por la música de la viola de gamba, a cargo de Marianne Muller.

torreciudad / También hoy comienza el Ciclo de órgano de Torreciudad, que abren tres jóvenes españoles que centran su actividad en la interpretación histórica. El grupo que forman, La Ritirata, celebra su décimo aniversario. En el repertorio elegido destaca el arreglo para órgano de la obra Los Planetas de Holst, a cargo del Daniel Oyarzabal, y la inclusión de una pieza del compositor alemán Max Bruch.

matarraña íntim / Por último, también comienza Matarraña Íntim, posiblemente el más ecléctico de los festivales que se celebran por estas tierras. Música, teatro, recitales, títeres, teatro de sombras llenan hasta el dolmingo la localidad de Valjunquera.