Calanda recuerda a Buñuel

La figura de Buñuel estará presente hoy más que nunca en la inauguración de la decimocuarta edición del Festival Internacional Buñuel Calanda, ya que además de recordar al director calandino, también se rendirá homenaje a su hijo, el también cineasta Juan Luis Buñuel, fallecido en diciembre del año pasado.

La jornada, que contará con la presencia de los hijos de Juan Luis Buñuel, Juliette y Diego, incluirá la proyección (22.00 horas) de una versión digitalizada del documental Calanda, con la que ganó el César de su categoría en 1967.

Juan Luis Buñuel fue un artista multidisciplinar que probó desde la fotografía, pintura, escultura, dirigió cine de ficción, series de televisión y también documentales, entre los que destacan, además de Calanda, Cita con la muerte alegre (1973), La mujer con botas rojas (1974) o La rebelión de los colgados (1986). Seguidamente se proyectará el documental aragonés Gurs, historia y memoria, de Verónica Sáez.

Además, por la mañana, se inaugurará la exposición del artista José Luis Barquero, The Baptism, encargado de crear el cartel del festival de este año, en un acto en el que se servirán Buñuelonis a cargo de la Escuela Cocktails & FoodSchool de Zaragoza, que preparará este cóctel creado por el propio Buñuel para todos los asistentes.

PIRINEOS SUR EN LARRÉS / Hoy comienza también Color Café, el ciclo de Pirineos Sur pensado para disfrutar de los conciertos de una manera íntima, familiar y relajada, y lo hará con nuevo escenario: el museo de dibujo en Castillo de Larrés, muy cercano a la localidad de Sabiñánigo. El trío multicultural NES será el primero en actuar, a las 17.30 horas. Nesrine Belmokh (cantante y violonchelista franco argelina), Matthieu Saglio (violonchelista francés) y David Gadea (percusionista español) han dado forma a un proyecto que explora las raíces y experiencias creativas de sus integrantes. Sus canciones en inglés, árabe y francés, llenas de elegancia y emoción, abarcan desde el jazz al clásico, y de la música árabe a la canción francesa. Su primer disco es Ahlam (sueño en árabe).

Además, el ciclo Global Groove continúa en el escenario Mercados del Mundo de Sallent de Gállego (22.30 horas) con el concierto de Baloji, un artista congolés afincado en Bélgica, poeta, guionista, creador de vídeos y estilista, pero sobre todo rapero y compositor cuyos discos fusionan la cultura hip hop, la tradición francesa y los sonidos de la diáspora africana de soukous a ragga.

La jornada de hoy se iniciará con la muestra Grafitti contra el Hambre (12.00); y a las 19 horas, se celebrará el Taller de Dibujo en Cuaderno, de Josu Maroto y Aurora Villaviejas. Los más pequeños tienen una cita en el Patio de las Escuelas (20.00) donde se celebrará el espectacular circo de Amer i África, que forman parte del proyecto De Mar a Mar-Pyrénées de Cirque y presentan su espectáculo Envà.

OTRAS CITAS EN LA PROVINCIA / Y de unos que comienzan o acaban de hacerlo, a otros que se despiden. Villanúa acoge la última jornada del Jacetania Circus, con la actuación de la compañía chilena El Kote (18.00) y de la andaluza Compañía Tresperte.

Pirineos Jazz concluye en Morillo de Tou con la Monkayo Jazz Band (22.00), que ofrecerá un concierto didáctico en el que explorará la relación entre jazz y el rock&roll.

En Graus dice adiós Nocte, con Viridiana y su Mantero (12.30, en la Casa de Cultura); y Ago Teatro con Una travesura musical con Chejov (21.30).

El festival Tocando el cielo de Panticosa también termina con Nel Cuore y su Concierto de los afectos (19.30 horas, en el Auditorio del Casino del Balneario de Panticosa), que incluye obras de Haydn, Turina y Shostakovich.

En Canfranc Estación (21.30), hay una nueva cita con Pirineos Classic, que celebra los aniversarios de Debussy, Boulanger, Bernstein, con la actuación de Clara Cernat y Miguel Colom (violines), Marie-Paule Milone (mezzo & violonchelo), Carmen Martínez-Pierret & Denis Pascal (piano).

Y en Zaragoza, más concretamente en Uncastillo, culmina el Festival de cine mudo, con la proyección (12.00), de Saccage, de A. Boesch-Brassens, J. Breuer, J. Mansuy, N. Ocipski, P. Gaulier, S. Ramamisoa, S. Masson y W. Rima; y de Chang (Chang: A Drama of the Wilderness), de Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, con la música de Ignacio Alfayé.