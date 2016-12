El calendario del Café Levante estampa la firma de Julia Dorado

Nada más llegar confiesa que lleva un rato pensando cuándo fue la primera vez que entró en el Café de Levante y después de un rato cree tener la respuesta: «Debió ser en 1958, en el primer local del café en lo que es ahora el paseo Pamplona... Por eso cuando me llamó Óscar (Blázquez, actual gerente del lugar) ni me lo pensé, encantada porque yo he conocido a las tres generaciones y era muy amiga de sus padres». Julia Dorado es la autora del tradicional calendario del Café de Levante del 2017, que se presentó ayer en el establecimiento.

«Cada año se lo encargamos a un artista y después de cinco ediciones hechas por hombres, tenía claro que este año tenía que ser una mujer», explicó Blázquez. Y en cuanto se lo propuso a Julia Dorado, no hubo más que hablar, confesó la artista, muy contenta con el resultado.

COLORES VIVOS Y AGRADABLES

El resultado es un calendario coronado por un «collage», tal y como explicó la propia autora del mismo: «He aprovechado el fondo de una obra que ya había hecho y una foto del primer Café de Levante», desgranó Dorado que prosiguió: «Para un calendario, pensé que tenía que ser calentito y muy agradable y por eso he utilizado esos colores brillantes». El resultado es un collage en el que la autora también ha jugado con el propio trabajo de los camareros: «He reproducido una libreta para tomar notas con la imagen del primer café que es el que conocí yo. Es algo muy simple pero creo que efectista».

Julia Dorado, que ha vuelto a España después de unos años viviendo por el extranjero lo que le está permitiendo «recuperar viejos amigos», recordó también que ha tenido amistad «con las tres generaciones que han regentado el local» y la primera etapa del mismo: «Era un local enorme, con techos muy altos al que íbamos todos para ver la televisión porque entonces casi nadie tenía. Nos juntábamos allí a ver las series dobladas en mexicano o argentino, ya ni me acuerdo... pero más bien íbamos a verlas porque la sonoridad era espantosa», señaló. A su lado, asentía Óscar Blázquez que bromeando apuntó que su abuelo inventó la «pantalla plana. La televisión estaba muy alta y él puso un espejo enfrente para que se pudiera ver pot todo el bar. Fue la primera pantalla plana de la historia».

«El Café de Levante ha construido toda una tradición --indicó Julia Dorado-- por lo que no creo que ningún artista pueda decir que no a ilustrar un calendario como este».

«Tenemos la fortuna de conocer y compartir la vida con muchos autores locales y fue así como se nos ocurrió pedirles su colaboración de manera altruísta para que cada año uno hiciera el calendario», apuntó Óscar Blázquez con un objetivo: «Dar a conocer el café con el mundo del arte al que estamos muy unidos y la verdad es que el público cada año busca el calendario y lo agradece mucho. Es la publicidad que más tiempo dura», concluyó el gerente de este Café de Levante.

El calendario se puede conseguir de manera gratuita en el propio establecimiento situado en la calle Almagro,