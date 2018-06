Cantantes en la ducha y en Youtube

Aragón siempre ha tenido la sensación de ser una tierra olvidada. Es común escuchar entre nuestros artistas y creadores que cuesta mucho abrirse paso en el panorama musical. Co el objetivo de luchar contra este estigma, nace hoy After shower, un programa de entrevistas y música que se va a grabar en Las Armas y que podrá verse a través de YouTube. Este nuevo show se grabará dos veces al mes, con público y música en directo y en una de las dos ocasiones el invitado será aragonés.

El ideólogo de este nuevo programa es Nico Bonet y para crearlo se ha inspirado en otros formatos similares pero no exactamente iguales. «En España sí que hay en YouTube programas de entrevistas desenfadadas que consiguen mucha audiencia, pero la música la ponen desde control. Por otro lado, también hay otros programas en los que diferentes bandas tocan en directo, pero sin entrevistas. Mi intención es combinar el diálogo con la música en directo, con público, y no hablar de aspectos técnicos como qué acorde se toca en la segunda estrofa de la tercera canción, sino que vamos a preguntar a los músicos sobre la moción de censura y a ver qué pasa». Para el programa de hoy, que se grabará a las 20.00, el aforo (unos 80 espectadores) se completó en pocas horas.

talento aragonés/ Los músicos encargados de estrenar After shower como invitados van a ser aragoneses Los Bengala, un grupo de «rock & roll felino» compuesto por Guillermo Sinnerman y Borja Téllez. Sinnerman reconoce que todavía no saben muy bien a lo que se van a tener que enfrentar, pero para ellos ha sido un placer recibir la invitación. «No nos hemos preparado la entrevista, el objetivo es improvisar y hacer que el público se lo pase bien. El formato es muy moderno e interesante. Creo que siempre es positiva esta promoción extra que viene de fuera», añade. Los Bengala se encuentran ahora mismo en plena gira de su segundo disco, Año selvático. Para dar más emoción a la grabación, ayer no quisieron desvelar cual será el tema que hoy toquen esta noche para que sea «sorpresa».

Este nuevo programa, por lo tanto, utilizará el humor y el entretenimiento para recorrer las carreras de los músicos aragoneses o afincados en la Comunidad con el afán de darles visibilidad fuera de nuestras fronteras, y para ello, YouTube es una plataforma ideal, afirma Bonet. «Es muy complicado ganar dinero en YouTube, tienes que tener millones de seguidores. Lo que queremos es pasárnoslo bien y dar proyección nacional a los grupos de aquí y a Las Armas».

De momento, se desconocen más nombres de artistas que vayan a visitar este espacio, pero según aseguran no se van a poner fechas fijas para grabar el programa porque dependerán de las agendas de los invitados.

El nombre de este proyecto, After shower, hace referencia al término after hour, «que está relacionado con la música y la fiesta» y shower (ducha en inglés) «ya que todos cantamos en la ducha», dice Bonet, que también explica que cada programa se cerrará de una forma muy especial. «Los artistas invitados tocarán una canción suya al principio del programa y al final tendrán que interpretar una versión de una canción, conocida o no, de otro artista. Con esto pretendemos enganchar a la gente y ganar visitas a partir de ahí, para así convertirnos en un programa de referencia no ya musical, pero sí en cuanto a entrevistas a músicos», concluye.