Carlos Saura «No me considero el discípulo de Buñuel»

Con el objetivo de servir de ejemplo e instrucción en determinados campos artísticos y profesionales, el ciclo Trayectorias. Conversaciones sobre la cultura en España trajo ayer al veterano director oscense Carlos Saura al Paraninfo, donde, acompañado de su hija, la productora Anna Saura, conversó sobre su larga y prolífica carrera ante un público que no quiso perderse la segunda visita que el director ha realizado a la capital aragonesa durante los últimos diez días.

Saura, que recientemente recibió el Premio Augusto en el Festival de Cine de Zaragoza, estuvo interpelado durante la ponencia por su hija, recién licenciada en Periodismo y Publicidad y habitual en las producciones de su padre, quien trató de sonsacar algunos datos clave para entender la filmografía del maestro oscense. «La última vez que mantuvimos una conversación así no salió muy bien, fue para el documental Saura(s) y estuviste durante una hora en el plató respondiendo simplemente: si, no, vale, no lo sé» le increpó burlonamente Anna a su padre, quien solo pudo defenderse diciendo que no le gusta sus películas ni hablar de ellas.

No obstante, tras una breve presentación, Saura comenzó a tratar uno de los tema angulares de su carrera, su infancia en la Huesca de la posguerra. «Era un niño republicano muy rebelde» bromeó Saura, que quiso agradecer a su madre la «educación laxa» que recibió por su parte, algo que, según el cineasta, le empujo a ser fotógrafo y lanzarse al mundo artístico. «Actualmente vivimos en una sociedad en la que se obliga a los jóvenes a tomar decisiones demasiado pronto, mi concepto de educación es un proceso de acompañamiento y apoyo a los hijos» indicó el director, que por otro lado quiso hacer una valoración global del impacto de su cine. «Aquí en España he sido de todo, un cretino, un genio, un director más bien mediocre… he recibido críticas durísimas», bromeó el director.

DISCÍPULO DE BUÑUEL

Asimismo, Saura quiso tocar otro de los temas clave en su carrera cinematográfica, su relación con Buñuel, de quien el director dijo no considerarse su «discípulo», ante lo cual su hija le increpó el hecho documentado de que Buñuel dejó por escrito que en caso de que muriese durante la realización de una película solo él podría acabarla. «Simplemente establecimos una documentación especial, conocí a Buñuel en el festival de Cannes de 1960, allí le convencimos de que volviese a España a rodar Viridiana» aseveró el director, que dijo haber recibido «consejos» del maestro de Calanda de «gran importancia» para su carrera cinematográfica.