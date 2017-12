«Carmen Franco es más libre que sus hijos»

Tras más de 40 horas de entrevista con Carmen Franco, hija del dictador Francisco Franco, la periodista y escritora Nieves Herrero presentó ayer en Zaragoza su nueva novela Carmen, en la que bucea en la vida de esta mujer testiga de la historia de España.

<b>—Esta novela es el resultado de 40 horas de entrevista con Carmen Franco. ¿Cómo fue su primera sesión?</b>

—Fue horrible, ella tiene mucha prevención con los periodistas y apenas soltó prenda. Acabé ese primer encuentro bastante deprimida, siendo consciente de que me enfrentaba a una dificultad enorme. Durante el segundo encuentro estuvo un poco más abierta pero tampoco demasiado. No fue hasta la tercera visita en la que Carmen se dio cuenta de que aquello no era una entrevista, era un libro.

—Recientemente hemos sabido que Carmen Franco sufre un cáncer terminal. ¿Cree que el conocimiento de dicha enfermedad le impulsó a hablar con usted sobre su vida?

–Aún hoy me sigo haciendo esa pregunta. En uno de nuestros últimos encuentros ella me comentó de pasada que había pasado por un cáncer pero que ya lo había superado, hablaba de la muerte con naturalidad. Cuando me reuní con ella el septiembre pasado me di cuenta en seguida de que no estaba bien. Creo que ella se veía ya al final del gran viaje de su vida, de modo que decidió hablar. Ella es plenamente consciente de la realidad y siempre ha tratado el tema con naturalidad.

—La versión que tenemos hoy aquí es una copia exacta del manuscrito original, Carmen Franco no le obligó a quitar ni a cambiar ningún pasaje. ¿Me equivoco?

—Así es, no me dijo absolutamente nada y la verdad es que podría haberlo hecho. Al fin y al cabo es una novela y presento varios eventos históricos mezclados para retratar la época. Curiosamente las quejas han venido por parte de sus hijos, lo que me hace pensar que ella es más libre que sus hijos. Creo que de algún modo esa novela le ha liberado de algunos fantasmas. Ella necesitaba reivindicarse a sí misma, dejar claro que durante la Guerra Civil ella solo era una niña que no se enteraba de nada. Nadie le explicó nunca nada, tuvo que desarrollar un sexto sentido para saber en qué mundo vivía.

—Parece que Carmen tuvo ciertas reticencias a hablar de su marido, Cristóbal-Martínez Bordiú.

–Ella jamás le perdonó que alargase artificialmente la vida de Franco y que tomase esas fotografías que años después fueron publicadas de su padre intubado en la cama del hospital. Se lo dijo a él, que jamás le perdonaría.

—¿Cómo es compartir esa experiencia con una mujer a la que se ha odiado tanto en este país?

—Ella es plenamente consciente de cómo ha sido valorado su padre en la historia y también sabía perfectamente cómo le llamaban, la hija del dictador. A ella y a sus primos le han insultado por la calle y a veces han acabado a tortazos. Tuvo su particular Transición, ha estado siempre adaptándose a los tiempos, no se queja de nada y le está muy agradecida a Don Juan Carlos.

<b>—¿Qué ha supuesto para usted someterse a ese proceso? En repetidas ocasiones ha comentado que esta novela le «quitó la salud».</b>

—Me vi sometida a una tensión que me consumió, me bajaron mucho las defensas. Tuve una crisis al empezar a escribir y la paré durante algún tiempo. Yo soy de la Transición, era una de esas muchas jóvenes que cantaba Libertad sin ira y me costaba mucho escribir sobre la dictadura. Era una pelea conmigo misma, yo soy demócrata, y para estar con la hija de Franco tuve que quitarme muchos perjuicios de encima. Al final pudo más la periodista que la escritora.