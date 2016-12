Casi 2.000 zaragozanos regalan libros que importan

Unas 2.000 personas pasaron desde el lunes y hasta ayer por la caseta de Libros que importan, situada en la plaza del Pilar de Zaragoza, para intercambiar sus ejemplares a modo de gigantesco amigo invisible, una idea pionera en España que ha resultado un éxito. A última hora de ayer, uno de sus impulsores, Jorge Gonzalvo, del colectivo Atrapavientos (han contado con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza), reconocía que con el ritmo de estos días «llegaremos hasta los 2.000».

La iniciativa ha consistido en que los participantes intercambien sus libros, con la peculiaridad de que los volúmenes entregados sean importantes para esa persona; que estén envueltos y que cuenten con una dedicatoria que explique los motivos por los que han tenido importancia para quien lo entrega.

Gonzalvo reconoció que no esperaba «para nada» este éxito; «ni siquiera podíamos prever cuántos libros nos iban a entregar». Pero es cierto que la respuesta ha sido masiva ya que, «cada día han sido alrededor de 450 personas» las que han venido a dejar su libro y llevarse otro, y «eso a pesar del frío». Tal ha sido la acogida que «la gente nos ha dado las gracias y ya nos ha pedido que repitamos; incluso nos han dicho que en su primera edición ya se ha convertido en un clásico navideño».

Libros que importan no consiste en desprenderse de un libro que no guste, sino que ha de costar «un poquito» entregarlo, ya que «lo que cuenta es cómo ha calado ese libro en tu historia personal y porqué te importa». En este sentido, comentó que se trata de «una idea simple porque, ¿a quién no se le ocurre hacer un amigo invisible en estas fechas?» para añadir que «las ideas más sencillas estamos viendo que funcionan»

En la iniciativa han participado 100 personalidades relevantes, como el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, el bailarín Víctor Ullate, el futbolista Alberto Zapater, el escritor Fernando Lalana o la actriz Luisa Gavasa, un hecho que produce «una sinergia muy chula» ya que cualquiera que participe «puede llevarse el libro que importa» de uno de ellos. Ayer se sumó al regalo de libros la vicealcaldesa de Zaragoza, Luisa Broto, quien entregó un ejemplar de Deseo de ser punk, de Belén Gopegui, y se llevó una copia de América, de James Ellroy.

una idea exportable / El coordinador de Atrapavientes reconoció que la iniciativa ha despertado el interés de ciudades como Madrid, Vigo o Barcelona, desde donde están preguntando «qué hay que hacer para llevar Libros que importan a otras ciudades». De hecho, nació como una idea a nivel nacional. «Se trataba de pedirles a cien personajes nacionales o internacionales que regalaran un libro y así montar una biblioteca itinerante».

Por eso, ya están trabajando en esta idea, que se llevará a cabo próximamente. «Además, a la hora de presentarlo, podemos hacerlo» dando a conocer el resultado de lo hecho en Zaragoza. Por eso, Jorge Gonzalvo está seguro de que al año que viene habrá una biblioteca itinerante que partirá desde la capital aragonesa y girará por toda España; además de seguir realizando un amigo invisible multitudinario y zaragozano.