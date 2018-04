Un centenar de maneras de disfrutar de Zirco en mayo

Mayo se escribe con zeta, con zeta de Zirco y de Zaragoza, ya que la capital aragonesa quiere convertirse en la capital del sur de Europa de las artes circenses; y es que no existiría el teatro, la danza o el ballet si no hubiera circo. La segunda edición de esta iniciativa reúne durante cinco semanas (desde este viernes y hasta el 1 de junio) más de un centenar de propuestas de disciplinas como malabares, aéreos, equilibrios y acrobacias tanto tradicionales como más contemporáneas. La mayoría de las actuaciones son de acceso libre y las que no, con precios «populares» y tendrán lugar en una treintena de plazas, calles, parques... del Casco Histórico y zona Centro, Torrero, Universidad, San José, La Almozara, Parque Goya, La Cartuja o Casetas.

Zirco engloba cinco propuestas, Entrepayasaos (del 27 de abril al 1 de mayo), circo de siempre (4, 5 y 6 de mayo), AMZ, Creando circo (11, 12 y 13), Escuela de Circo social (18 y 19) y circo contemporáneo (del 20 de mayo al 1 de junio), que podrán de manifiesto el «enorme talento local» que existe en la ciudad pero también habrá artistas nacionales e internacionales. Además, este proyecto quiere «cambiar el modo con el que la gente se relaciona conla ciudad», ya que está al servicio de la «transformación social». Así lo manifestó ayer Fernando Rivarés, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza en la presentación de la iniciativa, que tuvo lugar en la plaza San Felipe, con la presencia de unos artistas en zancos y de algunos de los responsables de Zirco, Toño Zarralanga, de Entrepayasaos; Óscar Hornero, de la Asociación de Malabaristas de Zaragoza; Hugo Gauthier y Javi Gracia, de la Escuela de Circo Social; y Loren Mondrón, técnico de Zaragoza Cultural, quien hizo hincapié con enorme efusividad en el «nivel puntero» de los artistas participantes y del enorme número que mueve cada una de las iniciativas.

ENTREPAYASAOS

Este encuentro de personas que trabajan desde el 2007 el clown en Zaragoza se celebra con el objetivo de «hacer reír», reconoció Zarralanga. Este año, por primera vez, se incluye unas residencias artísticas de cinco payasos, que mostrarán el viernes su Proyecto Catering, resultado de la residencia, en Las Armas, como inauguración de Entrepayasaos, a las 17.30 y dos horas después en la plaza Santo Domingo. Además, los daneses Brunette Bros circus actuarán en el Solar de las Armas (18.00) y Titánicas presentarán Oh my god, en el Teatro del Mercado (20.00). Durante el resto de los días presentarán sus propuestas Patricia Coronas, Cía Bare, Facultad Mermada, Toto el Payaso, Ganso y cía, Los Clownschirulos, Chispandora, Cía Vaques, Tortell Poltrona, uno de los renovadores del arte del payaso, fundador de la ONG Payasos sin Fronteras, para quien irá destinada la recaudación; y Roberto Oliván, con una actuación que servirá para cerrar Entrepayasaos y presentar los 25 años de la asociación.

CIRCO DE SIEMPRE

Funambulismo y descentralización se dan la mano en esta propuesta que llevará el fin de semana del 4 al 6 de mayo a Casetas a Polilla y Alcanfor; al C. C. Torrero y al Centro Luis Buñuel a la Payasa Tomasa; y a la plaza del Pilar a Nostraxladamus.

AMZ

La asociación de malabaristas cuenta con unos 80 socios y del 11 al 13 de mayo traerán a la sala Multiusos del Auditorio al espectáculo Mañoret, la Gala internacional del circo, baile con dj’s, música y gymkana; y al Parque Labordeta la ruta del circo y la Olimpiada de Malabares.

ESCUELA DE CIRCO SOCIAL

Este colectivo tiene alrededor de 300 alumnos que ya están preparándose para las actuaciones que tendrán lugar en el Centro de Historias, el Parque Bruil y el Solar de la Escuela; donde destacan los talleres, la gala de Circo joven y las actuaciones de Cía su e Giú, Cumbiazepam o Cía Faltan 7.

CIRCO CONTEMPORÁNEO

Los Centros Cívicos acogerán del 20 de mayo al 1 de junio, las actuaciones de Lanórdika, El negro y el flaco, El Curce y D’Click; así como el proyecto de Mar a Mar (en el Centro de Historias), una coproducción entre Zaragoza y Pau, con artistas de las dos ciudades, que presentarán Cabaret caminos emergentes.

Además, como actividades complementarias, habrá Malabares en spanglish en colegios y hospitales, y durante el mes de mayo, en la plaza de España habrá una exposición con fotografías de Payasos sin Fronteras.