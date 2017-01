El cine del 2017

A lo largo de los próximos 52 fines de semana, llegarán a España alrededor de 450 películas recién salidas del horno. En otras palabras, muy mal tienen que darse las cosas para que en el 2017 cualquier aficionado al cine razonablemente exigente no vaya a poder mantener satisfechas sus necesidades de entretenimiento audiovisual. A continuación ofrecemos un escueto repaso a lo más destacado de tan vasta oferta.

GÉNERO DE PRIMERA / A los fans de la ciencia ficción, el 2017 les ofrecerá un motivo de alegría tras otro. Tras más de una década de espera, finalmente veremos La torre oscura (4 de agosto), adaptación de la obra magna del escritor Stephen King; Kong: la isla calavera (10 de marzo) nos ofrecerá una nueva encarnación de King Kong; comprobaremos si son ciertos los rumores que aseguran que la versión de acción real de Ghost in the shell (31 de marzo), protagonizada por Scarlett Johansson, es un fiasco del tamaño de Japón; y sabremos si Ridley Scott ha logrado que Alien: Covenant (11 de agosto) le salga algo mejor que su predecesora, Prometheus (2012) –inevitablemente, no estará a la altura de Alien: el octavo pasajero (1979), de la que funciona como precuela–. Pero las dos grandes citas para los amantes del género son otras: Star wars: episodio VIII (15 de diciembre), que por supuesto reventará la taquilla –lo haría aunque su director, Rian Johnson, hubiera rodado un plano fijo de hora y media de una espada láser–, y Blade Runner 2049 (6 de octubre), que es sucesora de una de las películas más influyentes de la historia del cine y de la que, aparte de eso, no sabemos prácticamente nada.

A POR EL ORO / En las próximas semanas pasarán por la cartelera varios títulos de los que la cinefilia lleva tiempo oyendo hablar. Las tres grandes favoritas a triunfar en los Oscar dentro de este grupo son el musical La ciudad de las estrellas (La La Land) –llegará a las pantallas el 13 de enero– y los dramas Manchester frente al mar (3 de febrero) y Moonlight (10 de febrero). Y también estos días se estrenan el romance interracial Loving (20 de enero), que acumula nominaciones en categorías interpretativas; y la comedia alemana Toni Erdmann (20 de enero), que lleva ya meses recibiendo premios y no parece dispuesta a dejar de hacerlo.

MEJOR EN VERSIÓN ORIGINAL / En todo caso, para el cine de autor habrá mucha vida más allá de los Oscar. Ayer mismo Martin Scorsese llegó a España con Silencio, una de las obras más monumentales de su carrera, y el mes que viene (17 de febrero) Pablo Larraín estrenará Jackie, su acercamiento a la figura de Jacqueline Kennedy. T2: Trainspotting, la película que Danny Boyle nos tiene esperando desde hace dos décadas, se podrá ver el 3 de marzo, justo el mismo día que la nueva de los hermanos Dardenne, La chica desconocida, y la nueva de Asghar Farhadi, El viajante. Y eso no es nada. A lo largo de meses posteriores iremos teniendo noticias también de los nuevos trabajos de Roman Polanski, Michael Haneke, Terrence Malick, Steven Soderbergh –¿pero este no se había retirado del cine?–, Darren Aronofsky, Kathryn Bigelow, Abdellatif Kechiche y, ojo, el tándem formado por el director Paul Thomas Anderson y el actor Daniel Day-Lewis.

RECICLAJE PARA TODOS / A nadie que conozca la lógica comercial del Hollywood actual sorprenderá la larga lista de películas de superhéroes que verán la luz este año. Además de las ya mencionadas, podremos disfrutar de Logan (3 de marzo), Guardianes de la galaxia 2 (28 de abril), Wonder Woman (23 de junio), Spider-Man: Homecoming (7 de julio), Thor Ragnarok (27 de octubre) y La liga de la justicia (17 de noviembre) Ninguna de ellas, por cierto, promete tanto como la parodia animada Lego Batman (10 de febrero). La originalidad, en todo caso no es precisamente el rasgo mayoritario entre el cine para toda la familia que se espera para el 2017. El resto de títulos a destacar son cuatro secuelas –Cars 3 (4 de agosto), Transformers: el último caballero (28 de julio), Piratas del Caribe: la venganza de Salazar (26 de mayo) y Fast and furious 8 (12 de abril)–, dos remakes –La bella y la bestia (esta vez con actores reales, 17 de marzo) y Jumanji (22 de diciembre)– y una adaptación televisiva, Los vigilantes de la playa (12 de mayo).

PALOMITAS SIN NIÑOS / Christopher Nolan hunde los pies en el fango: en Dunkerque (21 de julio), el cineasta británico recrea una de las operaciones militares más célebres de la segunda guerra mundial. También David Fincher ha decidido orquestar un conflicto bélico a escala planetaria, aunque en Guerra Mundial Z 2 el enemigo al que hay que combatir no son los nazis, sino los zombis. Si hablamos de criaturas monstruosas hay que hacerlo de The Mummy (9 de junio), que dará a Tom Cruise una nueva oportunidad para correr, saltar, trepar y correr más en la gran pantalla, y de Christian Grey, que en la secuela Cincuenta sombras más oscuras (10 de febrero) someterá de nuevo a Anastasia Steele.