Cine y Salud premia a los audiovisuales escolares

Con un público que rondó las 500 personas, la Sala Aragón del Patio de la Infanta de Ibercaja acogió ayer la entrega de premios del XVI Certamen Cine y Salud, edición en la que se inscribieron 57 trabajos audiovisuales. En esta iniciativa de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón se premian los mejores cortometrajes realizados por los adolescentes aragoneses para fomentar actitudes y conductas de buena práctica en salud.

El Premio Escuela Saludable fue para Normal es un programa de mi lavadora del IES Parque Goya, que obtuvo también el Primer Premio Aula Aragonesa, siendo su finalista El mejor equipo del IES Pablo Serrano. El Premio del Público fue para Tocata, del IES Pedro de Luna. Viento del Sur, del IES Rodanas de Épila obtuvo el Premio Diversidad y convivencia entre culturas, mientras que Eres un cielo, del IES Avempace y Sé tú misma, del Colegio Santa Ana de Fraga fueron Premio Educación afectivo-sexual. La Aragón Film Commission galardonó a HistorymovIES, del IES Valdespartera y El aula hechizada, del IES Segundo de Chomón, que fue además Premio a la Creatividad. El Premio de Activos para la Salud correspondió a Leo y el dragón, del Centro de Salud San Pablo de Zaragoza.

Los premios profesionales fueron para Félix Viscarret (Autor), Bruna Cusí y Mariam Hernández (Joven), Iñaki Villuendas y Rally Desafío Buñuel (Iniciativa Local), Ramón Aguirre, Melania Bentué y PantallasAmigas (Iniciativa Global). Autor del documental Saura(s), Viscarret tuvo presente al director oscense en la recogida de su reconocimiento: «Saura me ha enseñado lo importante que es para la salud mental centrarse siempre en el presente, no dejarse atrapar por la nostalgia de lo que uno fue cuando era más joven, ni por la melancolía de lo que uno podía haber hecho y no hizo», aseveró.

El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, participó en el acto, junto al director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, y el director de Innovación, Equidad y Participación de Educación, Toni Martínez.