Claves para triunfar en taquilla

Cuál es la fórmula para hacer que una película sea taquillera? La pregunta es compleja. La respuesta, muy simple: Ninguna. No hay receta. Puedes contar con el actor más popular del momento y estrellarte (El futuro no es lo que era, con Dani Rovira). Puedes tener un Oscar y dirigir una comedia con un elenco sobresaliente y no conseguir el afecto del público (La Reina de España, de Fernando Trueba). Puedes ser el todopoderoso Pedro Almodóvar y tener los peores resultados de tu carrera con un peliculón como Julieta. Puedes producir el thriller más potente del año (Que Dios nos perdone) y atraer a la «mitad de público» (palabras del productor) del que esperabas.

En un año que ha resultado particularmente bueno para el cine español, el presidente de los productores audiovisuales (FAPAE), Ramon Colom, recuerda que sus colegas franceses están convencidos de que el éxito de una película (más allá de lo estrictamente cinematográfico) depende de dos parámetros: la fecha de estreno y el número de copias. La fecha de estreno, en efecto, es vital, porque el primer fin de semana es clave para que la película se mantenga en salas y consiga, gracias al boca a boca, el beneplácito del público. No hay verdades absolutas, pero quizá es lo que ha pasado con tres películas españolas (Un monstruo viene a verme juega en otra liga) que sí han triunfado este último tramo del año. La comedia romántica No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, el drama sobre la esclerosis 100 metros, y la comedia costumbrista Villaviciosa de al lado, del aragonés Nacho García Velilla. ¿Por qué ellas sí y otras no? ¿Qué tienen? ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo han hecho?

ERES CINEASTA, NO POETA

Villaviciosa de al lado, que en breve superará el millón de espectadores, se estrenó el 2 de diciembre. Su director, Nacho G. Velilla, es un mago de la taquilla (Fuera de carta, Perdiendo el norte), pero los días antes estaba temblando. «Nunca sabes cómo te va a ir. Dan igual tus películas previas. Los nervios no te los quita nadie», asegura. Muchos pensarán que Villaviciosa de al lado, al ser una comedia, tenía la partida ganada. No es así. De hecho, La reina de España se estrenó unas semanas antes. Tenía todos los ingredientes para triunfar, pero no lo hizo. «Eso que dicen de que las comedias siempre van bien no es verdad. No me lo creo. No hay una fórmula, una receta mágica. Es muy difícil llenar una sala y que la gente se ría», se defiende Velilla. En su opinión, sí hay algo necesario para salir bien parado de un estreno es pensar en el público.

«Si te dedicas a escribir poesía, a lo mejor no necesitas tener a la gente en mente. Pero el cine es una industria y sí lo necesitas. Trabajar de espaldas al público no tiene sentido. Es algo que Hitchcock y Ford tenían muy claro. Ellos pensaban en la audiencia», argumenta el director zaragozano, que ha sido fichado por la industria de Hollywood. «Me llamó un productor de Los Ángeles para realizar una película para el público latino de Estados Unidos (la taquillera No manches Frida) y me explicó que se había fijado en mí porque mis comedias tenían vida».

Paco Ramos, productor de Zeta Cinema que sabe mucho de cocinar taquillazos (3 metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti, Zipi y Zape), repite hasta la saciedad la expresión «foco». «Las películas, con excepciones como la última de Bayona, no son para todos. Son para alguien. De ahí que nosotros seamos tan pesados con el foco», admite Ramos, que a la hora de estrenar No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas tenía claro a qué sector dirigirse: «Público femenino. Sobre todo, de 25 a 44 años. Y secundario, de 15 a 24. Mayoritariamente urbano y con lealtad al material original». Y punto. Sin abrir el abanico.

«Para quién haces la película y para qué son dos preguntas vitales en esta industria», subraya el productor, que está satisfecho con la taquilla del filme (con toda probabilidad llegará a dos millones de euros o dos y medio) pero no la califica ni de extraordinaria ni de gran éxito. «No nos volvamos locos. Es un resultado sólido en un contexto muy hostil», sentencia.

LA SORPRESA DE LA CARTELERA

Hay otra cinta estrenada en noviembre que ha conseguido una gran gesta. Tiene un fuerte componente cómico, aunque es un drama sobre la esclerosis múltiple. A priori, no parece la mejor idea para meter a gente en los cines. Sin embargo, la pequeña gran 100 metros ha recaudado ya más de 1,6 millones de euros.

Hace pocas semanas, en una proyección con la presencia del director, un señor de 60 años se le acercó, le cogió la mano y le dijo: «Chaval, no soy de ir al cine. Pero tu película la he visto ya tres veces». Marcel Barrena se emocionó. Tanto o más que cuando lee los miles de correos electrónicos que ha recibido de neurólogos y pacientes de esclerosis (también familiares) dándole las gracias por la película, que cuenta una increíble historia de superación basada en hechos reales.

Al igual que el director de Villaviciosa de al lado y el productor de No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, el responsable de 100 metros afirma tajantemente que no hay fórmulas para realizar una película taquillera. En su caso y su opinión, «el hecho de ser una historia luminosa y el boca a boca después del primer fin de semana», ha sido lo que ha funcionado.