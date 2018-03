El compositor Gonzalo Alonso pone música al ballet "Carmen" en Alemania

El compositor afincado en Zaragoza Gonzalo Alonso ha compuesto la música para el ballet "Carmen", que se estrenó ayer en el teatro de Halberstadt (Alemania) por la compañía The Ballet ensemble of the Nordharzer Städtebundtheater.

El espectáculo está basado en la famosa ópera de Georges Bizet e incluye parte de la suite "Carmen" del propio Bizet y música original compuesta por Gonzalo Alonso para la ocasión.

"En el estreno hemos recibido diez minutos de aplausos seguidos, incluida la orquesta. Para mí ha sido muy emocionante, después de tantos meses de intenso trabajo, ver el teatro en pie", explica el compositor en declaraciones a EFE tras el estreno en Alemania.

La puesta en escena de este ballet cuenta con la dirección y coreografía del coreógrafo alemán afincado en Zaragoza Can Arslan y toda la música es interpretada en directo por la Orquesta sinfónica del Nordharzer Städtebundtheater de Halbersdtadt.

"He intentado que la música que aporto al espectáculo complemente la historia de 'Carmen' con una visión menos folclórica, algo expresionista, con sonoridades más duras y afiladas", concreta el artista, quien últimamente se dedica a la composición de música para ballet, teatro y audiovisuales.

Tal y como relata el autor, ha incorporado a la obra una mayor presencia de "elementos mágicos y esotéricos musicados" a través de la inclusión en la historia del personaje de la pitonisa, quien anuncia la muerte de Carmen.

Aunque Alonso insiste en que "la maravillosa música de Bizet es insustituible", explica que su papel ha sido el de "matizar y entresacar" algunos aspectos dramatúrgicos que considera que "estaban ocultos".

Tras el estreno en Halberstadt, ahora es el momento de que el ballet gire por diversas localidades alemanas, aunque Alonso reconoce que querría ver el espectáculo en Zaragoza e interpretarlo con músicos de Aragón, "para que todo el mundo pudiera disfrutarlo".

Gonzalo Alonso inició su carrera musical como cantante y guitarrista del grupo "Días de vino y rosas" junto a Juan Aguirre (Amaral), Ramón Gacías (actual batería de Bunbury) y Blanca de Haes, y posteriormente formo parte de los grupos "El hombre azul" y la agrupación de flamenco fusión "La Querencia".

Sus obras se han escuchado en espectáculos representados en Aichi (Japón), Miami (Estados Unidos), en numerosas ciudades europeas y en exposiciones internacionales como la de Milán o Shangai. En la actualidad Alonso se encuentra de gira con la compañía aragonesa Teatro del Temple.

El próximo viernes 16 de marzo el compositor volverá a España para el estreno en el teatro Principal de Zaragoza del ballet "Penélope", dirigido y coreografiado por Ingrid Magrinyá, y cuya música original ha compuesto.