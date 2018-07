«Cuando eres mujer siempre tienes que demostrar más»

El ciclo Femenino Plural en el Teatro Arbolé sigue su curso. Hoy será el turno de Nora Norman, una catalana que en apenas pocos años ha irrumpido en el panorama del soul nacional. Hace dos años que publicó su primer EP, y ahora viene a Zaragoza a presentar Chaos, su primer disco de largo formato. Entre tanto, las canciones de Nora Norman aparecen en las listas de las más escuchadas en España y su música es de las más demandadas en festivales y por otros artistas.

<b>–De subir vídeos a YouTube a cantar con Gloria Gaynor…</b>

–La verdad es que ha sido bastante sorprendente la evolución de mi vida de unos años atrás hasta hoy. Estoy muy sorprendida de todo lo que me ha sucedido. Si echo la vista atrás, no reconozco todavía todo lo que me ha sucedido, todavía sigo sorprendida. Esta es una parte importante de mí: la ilusión, la inocencia y las ganas de seguir haciendo cosas que me sorprendan.

<b>

–¿No le da vértigo la velocidad con la que todo le sucede?</b>

–El vértigo es parte de la emoción y la adrenalina que nunca se debe perder. Cuando te encuentras con algo que te importa y que realmente amas, da vértigo. No creo que sea algo malo, sino algo constante y necesario en todo momento.

<b>–¿Qué es el éxito para usted? </b>

–Poder seguir haciendo lo que más quiero, es decir, seguir siguiendo todo el rato, como yo digo.

<b>–Vayamos al inicio de su carrera. Se fue a Madrid para poder dedicarse a la música. ¿Significa eso que fuera de la capital hay muy pocas oportunidades para los artistas? ¿o es que están muy localizadas?

</b>–Yo creo que hay oportunidades por todas partes. A mí, en este caso, la que se me dio fue en Madrid y yo la escogí, para así poder conseguir el sueño que yo tenía. Yo me cambié de ciudad por y para ello, pero creo que oportunidades hay en cualquier sitio si las buscas.

<b>–Femenino Plural es un ciclo protagonizado por mujeres. Como mujer, ¿cree que ha tenido que trabajar más que sus compañeros para llegar al mismo punto?</b>

–Creo que cuando eres mujer tienes que demostrar más que el resto siempre, en todos los ámbitos de la vida, no solo en el mundo de la música. Puedes encontrar situaciones discriminatorias en todos lados y, personalmente, yo me he encontrado con ellas, pero como toda mujer en este país y en este mundo en el que vivimos ahora, por desgracia.

<b>–Va a cantar en un teatro. Supongo que la experiencia será diferente a actuar en grandes festivales, en los que también ha estado. </b>

–Es que todos mis conciertos son diferentes, no dependen del recinto ni del aforo en sí. Cada uno de mis conciertos es una experiencia distinta, en tanto en cuanto yo también cada día tengo un día distinto. Cada día una tiene un humor y una forma de encarar los conciertos que los hace completamente diferentes. Eso sí, para mí cada concierto es el primero.

<b>–Pero supongo que la atmósfera que se genere en un teatro tiene sus características propias.

</b>–Sí, bueno. A mí me gusta tocar en espacios pequeños porque son muy cercanos, muy directos y muy personales y adquieren un aura, unas sensaciones y unas vibraciones muy especiales.

<b>–Presenta su disco </b><b>Chaos</b><b>, ¿qué esconden estos nuevos temas?

</b>–Las letras surgen directamente de dentro de mí. Son la forma que yo tengo de contar mi historia y dado que la cuento de la forma más sincera posible a veces me da miedo. Es como cuando le cuentas a tu mejor amigo o a tu madre lo que realmente llevas dentro y hay letras en las que cuento cosas que no le he contado ni a ella. Eso siempre da miedo: el desnudarte y el ser honesta contigo misma. Cantar es una forma de filtrar y de canalizar todos los miedos y los errores y ponerlos en voz alta, no solo para los demás, sino para ti misma.

<b>–¿Y cuál es esa historia que cuenta? </b>

–Pues hablo de la parte imperfecta de mí. Y me gusta ser imperfecta eh, porque eso es sinónimo del crecimiento. Es decir, no me podría considerar perfecta en ningún caso porque eso significaría que como persona estaría estancada. Cuesta reconocerse en lo bueno y en lo malo.

<b>–¿Ha evolucionado en los últimos años?</b>

–Mucho, y sigo haciéndolo. Es algo vertiginoso pero divertido.

<b>–¿Cómo le gustaría llegar a ser? </b>

–Una mejor persona, siempre. Todos los días intento ser mejor persona de la que fui ayer, a nivel personal y a nivel musical.