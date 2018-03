Danza para seguir el «día a día» de Penélope

Una versión «diferente» del Ulises, de James Joyce llega hoy y mañana (20.30 horas) al Teatro Principal de la mano de la coreógrafa Ingrid Magrinyà, que dirige esta coproducción entre Hacedor de Proyectos S. L y el Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza.

Magrinyà ha querido ser «fiel» al guion escrito por Rafael Ponce, por lo que, explica, que Los días de Penélope es sobre «la Penélope de Ponce». En esta pieza, con la que se cierra el festival Pies para qué los quiero, «hemos mirado a Penélope, una mujer que lleva 25 años esperando a Ulises, que se fue y aún no ha vuelto», por eso «retratan a esta mujer, que no se queda tejiendo y destejiendo, sino que es una mujer poliédrica, con un punto macarra, a la que vemos cada día en su caminar diario, en sus alegrías y sus tristezas». Es, según la directora y coreógrafa, «una mujer fuerte».

En este sentido, el guionista y dramaturgo Rafael Ponce, reconoció que esta Penélope» tiene energía, no es de las mujeres que esperan». En la presentación, además de Magrinyà y Ponce, estuvieron presentes Marian Pueo, directora escénica, quién alabó a la coreógrafa «porque tiene un lenguaje propio», e hizo hincapié en que «se cuenta una historia que no le tiene que dar miedo al público no habituado a la danza, porque es muy accesible; Toño Monzón, director de producción; y Gonzalo Alonso (Gonso), quien ha tratado de «musicar cada pestañeo, cada golpe en el suelo de los bailarines, en dos planos, el narrativo y el evocador», señaló. Además, dijo que «la música es casi lo único que se oye» y ahí están también «las aristas de los personajes», para después reconocer que la obra incluye «sonoridades muy diversas, charangas, poéticas, lírica... que parecerían diferentes estados pero todo está unificado».

Magrinyà señaló la dificultad del proceso creativo musical porque «ha ido a la par que lo coreográfico». La directora, que además baila, dijo que sus compañeros «son un regalo, porque me lo habeis dado todo, cuerpo, emoción...», ya que además de bailar, hablan. El reparto de la obra, que nace con vocación de viajar, lo componen, además de Magrinyà, Laura Val, Ariadna Llussà, Jone Amezaga, Antonio Ayesta, Víctor Lázaro, Aritz López e Iván Benito.