Desde mi alcoba o el resultado de la vocación

La vocación acompaña a muchos a lo largo de su vida sin que esta se manifieste de forma visible, algo que no le ha pasado a José María Collado, un abogado que tras 35 años en la profesión decidió comenzar a escribir, su pasión desde que tenía ocho años. El resultado de su atrevimiento son, tras tres años, multitud de relatos publicados en su blog Conmigo mismo, y dos novelas editadas por Lecturas hispánicas de venta en la plataforma digital Amazon. «Subía un cuento al blog cada tres semanas aproximadamente y después de aquello me pregunté si era capaz de escribir algo más largo», cuenta Collado, cuyo reto se traduce ahora en su segundo libro, Desde mi alcoba, un trabajo que el pasado jueves consiguió reunir a más de 100 personas en el antiguo salón de plenos de la Diputación de Zaragoza.

«Desde mi alcoba son dos historias que transcurren en paralelo y que en un punto acaban convergiendo. Una comienza en 1936 tras la sublevación contra la república y otra se centra en la vida de un joven en los años 70», explica Collado sobre su novela. Con este argumento, este abogado zaragozano ha querido representar dos momentos trascendentales den la historia de nuestro país en un mismo relato: la guerra civil y el final del franquismo, dos sucesos cuyas consecuencias todavía vivimos.

En 1936, Pascual Alcaraz, el protagonista de la primera trama, no se esperaba que un golpe de estado en el norte de África cambiaría tanto su vida y la de su familia. «Eran gente normal que no participaron en la guerra pero que sufrieron sus consecuencias», explica Collado, que recalca que su relato no es uno más sobre la guerra civil, porque se centra en la vida en la retaguardia, «no en las trincheras». Por otra parte, años después, en 1971, Miguel Blasco comienza a aprender en lo que consiste vivir y lo que duele a veces el amor, todo en el contexto de una España «represiva y violenta» en la que el régimen de Franco comenzaba a palidecer. «Aunque no se trata de un relato autobiográfico, sí que me he servido de muchas experiencias propias de aquella época», admite también Collado.

camino difícil/ El mundo secreto de Arturo Soto fue la primera novela de Collado y, a pesar de las piedras en el camino, ya está escribiendo la segunda parte del relato, que sería su tercer libro. «Las editoriales tienen una forma muy fina y delicada de decirte que tu proyecto no entra en sus planes. Es complicado publicar, pero lo hago por satisfacción propia, aunque siempre quieres que tu obra se lea», concluye.