Despliegue de música en vivo en Zaragoza hasta el verano

Ya se conocen los semifinalistas del concurso Ámbar Z Music, que competirán en más actuaciones que tendrán lugar los días 9, 16 y 23 de marzo en el Centro Las Armas. Ese último día se decidirá quiénes pasan a la final entre los quince artistas en semifinales, sumando bandas y discjockeys (entre los 62 grupos y 16 pinchadiscos que se presentaron inicialmente). El 9 de marzo tocarán las bandas 98 birds, The Hard Mama y Lady Banana, y DJ Nash y Pepón Selektah a los platos; el día 16 estarán Noa A, Gandro Drom y Rube, y Javi de Jota y Sentencia Sound System pinchando; por último, el 23 actuarán White Coven, Niköpöl y Napalm Storm, junto a DJ Shena y Gordo del Funk.

Además del concurso, Ambar Z Music organizará varios eventos de música en directo de marzo a junio, en una quincena de salas de capital aragonesa, tal y como informaron ayer en la presentación de los conciertos, con la presencia del Consejero de Cultura, Fernando Rivarés, Javier Pomar, responsable de la marca Ámbar, Arantza Gracia, Consejera de Igualdad y Pablo Cano, presidente de la Asociación de Salas de Música Aragón en Vivo.

El objetivo es apoyar a la música en directo en la ciudad, y Pablo Cano planteó que «Zaragoza es de las primeras ciudades en cuanto a conciertos en el día a día, y supera las 1.000 actuaciones al año en salas», explicó. Tendrán lugar conciertos y eventos musicales de aquí a verano en La Campana Underground, Creedence, Arbolé, La Lata de Bombillas, Rock & Blues, La Casa del Loco, Juan Sebastián Bar, Sala Z, Las Esquinas, La Ley Seca, Sala López, La Bóveda, Las Armas, El Refugio del Crápula y King Kong.

conciertos hasta junio/Como evento más próximo está la 7º edición de La Lata de Bombillas Fest, en Las Armas, el día 3 de marzo con cuatro actuaciones de Toy, Chucho, Nueva Vulcano y Sheriff, y el 4 The New Raemon & McEnroe, Hidrogenesse, Kite Base y Daniel Garuz; otro evento organizado es Blues Armado, que contará con conciertos en el Centro Cívico Delicias de Popa Chubby, Shawm James y un telonero local el 17 de marzo, un día después en Las Armas estará Nik Moss y un telonero local, y el 30 de marzo en el bar Rock&Blues tocarán Tina Bednoff & The Cocktailers; y en abril se alargará el evento, los días 12 de abril en el Rock & Blues con Blues Whale, el 12 de mayo con Woody Pines y el 18 con Reverend Peyton, ambos en el mismo lugar, y el 25 de mayo será el concierto de cierre con Trudy Lynn y un artista local en Las Armas.

Por su parte, el reconocido Festival Slap tendrá su versión Indoor el 6 de mayo en Las Armas, y el 16, 17 y 18 de junio el festival en el Camping.También se organizarán los Domingos de Jazz, con conciertos de tríos, cuartetos y quintetos de este género de este género el último día de la semana de los meses de marzo, abril y mayo, siendo los más próximos los conciertos de Alonso Martínez Trío, Collado-Benito-García, Monodrama (trío) y Patáx Quartet, todos en marzo.

El Consejero de Cultura afirmó que Ambar Z Music «es más que un certamen, se trata de apoyar la música y es en las salas donde se crea la cultura de la música en directo». Asimismo, Arantza Gracia, Consejera de Igualdad, informó de que se ha puesto en marcha un protocolo contra las agresiones machistas en colaboración con las salas, para «saber cómo actuar por parte de las personas que trabajan en el local ante situaciones de acoso, comentarios groseros y agresiones invisibilizadas, para que las mujeres y las personas LGTBI nos sintamos cómodas en este espacio».