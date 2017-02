Un desprendimiento hiere a Martín-Bueno en Bílbilis

La mala conservación del yacimiento de Bílbilis a causa de la falta de presupuesto en los últimos años del Gobierno de Aragón para su mantenimiento vivió ayer un nuevo episodio. Y es que las lluvias de los últimos días han provocado más inestabilidad en los muros y ayer se desprendió una de sus rocas que le cayó en la cabeza a Manuel Martín-Bueno, director arqueológico del yacimiento, que sufrió una caída que le ha provocado heridas en la cabeza donde le tuvieron que colocar ayer varias grapas en la MAZ.

DENUNCIAS PÚBLICAS / Aunque el profesor universitario denunció lo sucedido en las redes sociales, posteriormente, tampoco le quiso dar más importancia: «En realidad, no hay noticia --señaló a este diario--. Quiero decir, no más que lo que ya se ha denunciado en multitud de ocasiones, que hay que invertir en la conservación del yacimiento». Y es que, según señaló el propio Martín-Bueno en las redes, «el Gobierno de Aragón, titular de las competencias en patrimonio, no invierte en consolidación ni un euro desde los años 80. El único apoyo es municipal y se llega a lo que se llega».

Entre otras cosas, la valla de cierre del teatro está reventada y la pasarela que permite el paso también esta rota. El desprendimiento se produjo ayer al iniciar el descenso de la zona de las termas y la «fortuna» hizo que el golpe no tuviera consecuencias mayores. «Tampoco hay que darle dramatismo, en Bílbilis no pasa más que lo que pasa en muchos yacimientos que no se mantienen cuando llegan las lluvias», dijo el profesor que aún así se mostró optimista. «Quizá la noticia de verdad llegue en unos días cuando se aprueben los presupuestos», lanzó al aire Martín-Bueno que espera que, por fin, vuelvan las partidas económicas a uno de los yacimientos más importantes de la comunidad: «No sabemos lo que pasará porque hemos intentado averiguar qué planes tienen pero se ha llevado todo con mucho secretismo y discreción. Sí que es verdad que esperamos que no pase como el año pasado en el que nos dijeron que había dinero y, por lo tanto, tampoco presupuesto».

Lo que está claro es que la inversión en Bílbilis es necesaria: «Hace falta en todo el patrimonio arqueológico --indicó Martín-Bueno--, no sólo en los yacimientos aunque, en los museos, evidentemente, aunque no haya dinero, su simple actividad ya hace que tenga que haber inversiones».