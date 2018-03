Detenido el hombre que robó el Oscar a Frances McDormand

La policía ha detenido en las últimas horas al hombre acusado de robar a Frances McDormand el Oscar que esta acababa de ganar como mejor actriz por 'Tres anuncios en las afueras'. Al parecer, en un episodio un tanto confuso Terry Bryant, de 47 años, sustrajo la estatuilla durante una de las fiestas posteriores a la ceremonia de la Academia de Hollywood.

Bryant llegó a colgar un vídeo en el que aparece en la fiesta, vestido con esmoquin, sosteniendo el Oscar en la mano y diciendo a quién quería escucharle que había ganado un Oscar. "Mira que tengo. Es mío!", se le oye decir en el vídeo.

Bryant fue arrestado después de que el Oscar de McDormand desapareciera durante el Governor's Ball, la fiesta oficial de la Academia. La estatuilla fue recuperada y devuelta a su legítima propietaria.

Hamburguesa para celebrar el reencuentro

"Después de una breve separación, Frances y su Oscar volvieron a reunirse felizmente. Celebraron el reencuentro con una hamburguesa doble de queso en 'In and Out' (una cadena de comida rápida), bromeó el representante de McDormand, Simon Halls, en un breve comunicado con el que daba por cerrado el incidente.

No está claro en calidad de qué pudo Bryant asistir a la fiesta pero la policía ha informado que tenía una entrada. Tampoco está claro cómo consiguió el hombre robar la estatuilla ni cómo se logró recuperarla. Sin embargo el fotógrafo de la agencia Reuters Mario Anzuoni vio cómo un representante de la Academia le entregaba la estatuilla a Gary Oldman, ganador del Oscar a mejor actor, y este posó para las fotos con los 2 Oscar antes de devolver el de McDormand.