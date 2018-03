La DGA pone en duda la denuncia de Guardiola y este publica las cuentas

El Gobierno de Aragón criticó ayer «la falta de oportunidad» de las declaraciones realizadas por el director del CDAN, Juan Guardiola, en las que denunciaba que «solo contaba con 10.000 euros para actividades en todo el año y ya estaban agotados». Fue el director general de Cultura, Nacho Escuín, el que atacó a Guardiola por esas afirmaciones y el que anunció, además, que el Gobierno de Aragón, como presidente del mismo, convocará «de forma urgente» una reunión del patronato gestor del centro para analizar la denuncia hecha por el director de falta de recursos para llevar a cabo exposiciones a partir del verano.

«LEJOS DE LA REALIDAD» / Y es que Escuín no solo se quedó ahí sino que denunció que, desde su punto de vista, las afirmaciones hechas por Guardiola «no responden a la realidad de las aportaciones hechas por las instituciones que conforman el patronato» (137.000 euros el Gobierno de Aragón, 75.000 la DPH y 65.000 el Ayuntamiento de Huesca), para cuestionar, a continuación, la cifra de 10.000 euros dada el jueves a conocer por su director como los recursos disponibles para la organización de las distintas actividades expositivas y educativas del centro: «Convocaremos el patronato para revisar las cuentas de la institución, dado que a ninguna de las instituciones nos cuadran», afirmó.

Para Escuín, «este director ganó un concurso basado en las buenas prácticas y por esas normas de buenas prácticas y de transparencia tiene un presupuesto anual, que cada uno tiene su parte nominativa y puede gestionar como él crea oportuno, tanto en gestión del personal como en actividades».

La respuesta de Juan Guardiola no se hizo esperar y ayer mismo por la mañana, apenas dos horas después de las declaraciones de Escuín, no solo no rectificaba sino que se reafirmaba en sus palabras. Y lo hacía desvelando los documentos oficiales con las cuentas aprobadas por el patronato en el que está el propio Escuín.

En esas cuentas aprobadas para el 2018 se puede ver como el gasto destinado a actividades es de 10.000 euros, quedando el resto de los 383.521,92 euros (a las aportaciones institucionales hay que añadir otras subvenciones así como lo recaudado de venta de libros y entradas) destinados a gastos de mantenimiento (46.335,60 euros), servicios exteriores (80.465 euros), personal (104.495,88 euros) así como amortizaciones (112.834,47 euros), gastos financieron y amortización de un préstamo con Bantierra. Por eso, resalta de nuevo Guardiola, «los 10.000 euros aprobados por el patronato constituyen una cantidad insuficiente para continuar con una programación adecuada».

AYUNTAMIENTO DE HUESCA / En ese sentido, el alcalde de Huesca, Luis Felipe, advirtió que la actual situación del centro se deriva de una etapa económica «muy mala» que afectó al funcionamiento del centro durante la anterior legislatura. Según explicó, «el centro no se cerró entonces porque hubiera quedado muy mal, pero se eliminó cualquier tipo de actividad y ha habido que partir, no de cero sino de menos de cero».

Por eso, expresó su interés por participar en la reunión del patronato anunciada por el Gobierno aragonés, que preside este órgano, a fin de analizar la denuncia del director del centro y estudiar la posibilidad de «realizar un mayor esfuerzo entre todos. No se trata de poner más o menos sino de ser conscientes de que el CDAN es importante para Huesca y Aragón». Respecto al director del CDAN, explicó que «tiene mucha ambición y, además, mucha formación, y lo puede hacer muy bien para convertir al CDAN en lo que fue en sus inicios, un centro de atracción cultural y de referencia a nivel regional y nacional en el ámbito del arte y la naturaleza».