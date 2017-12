Diciembre trae a Zaragoza lo mejor del cómic nacional

Diciembre es sinónimo de la historieta en Zaragoza, con la edición, y ya van 16, del Salón del Cómic de Zaragoza, que se celebrará, del 15 al 17 en la sala Multiusos.

Organizado desde desde el servicio de Centros Cívicos del consistorio, la cita cuenta con las ideas de colectivos como Malavida, Mangaku, Tatakae, además de Viñetario, con el que se organiza la Gala de los Premios del Cómic Aragónés, así como con asociaciones como Zaracómic o la Asociación de Autores Aragoneses de Cómic.

Esta edición, cuyo cartel firma la oscense Mamen Moreu, en el que reivindica el papel de la mujer en la industria del cómic, reunirá en el Auditorio a colectivos del cómic zaragozano como Excelsior! Cómics, Milcómics, Taj Mahal, El Coleccionista, Librería Futuro o Comixcity Wolverine; editoriales aragonesas como es el caso de GP Ediciones, Saco de Huesos Tusitala, Ed. Cornnoque y Taula; nacionales como Norma Ediciones, Astiberri, La Cúpula, Dibbuks, Amaniaco, ECC, Dolmen Editorial Drakul o Ponen Mon, así como las tiendas de merchandising y productos relacionados con el cómic, juegos de cartas y rol además de diverso material relacionado con el cómic y el manga, como Cinco Reinos, Dragón Fly. Mono de Tres Cabezas, El Quinto Elemento o Juegos 2.0.

Este año habrá un total de 79 expositores de los cuales 20 son fanzines, cinco entidades y asociaciones colaboradoras, 23 editoriales y 31 stands comerciales. Durante tres días los visitantes pueden buscar ese tebeo de su infancia, conocer las últimas novedades editoriales y a sus autores, asistir a charlas, presentaciones...y todo por lo que cuesta la entrada, 1 euro (vale para los tres días) y con ella se regala el Tebeíco del Salón.

GRANDES NOMBRES / Entre los contenidos habituales del Salón habrá talleres de cómic, torneos de Nintendo Ds, de Flip Books, inicio a la animación y talleres de temática manga para niños y adolescentes. Como novedad, talleres de creación de personajes, de caricaturas, con clases magistrales de cómic y talleres con autores de renombre como los franceses Thierry Giux y Nuria Sayago, Tony Fernánez y Tony Sandoval. Tampoco faltarán los cuentacuentos y los torneos de cartas de You Gi Oh. Y para los más pequeños, una zona infantil para pintar superhéres y para los amantes del Manga, una zona para torneos y videojuegos.

En cuanto a autores que pasarán lor la Multisusos, Antonio Altarriba, Keko, Álvaro Ortiz, Joaquín Marchán, Ramón Boldu, Artur Laperla, Meritxel Boch, Sara Jotabé, Bernal, Pepa Pardo, Alfonso Zapico, Natacha Bustos, Juan Royo, Óscar Senar, Íñigo de Prada, José María Beá, Xcar Malavida, Kalistos y un largo etcétera.

Durante el Salón, se podrán ver exposiciones como Cromos de Leyenda y el proyecto Dibujos por sonrisas, entre otras; pero como esta cita incluye actividades que van más allá de estos tres días, ya se puede disfrutar de varias muestras, como la que se inauguró ayer de la dibujante Ángeles Felices en el Centro Joaquín roncal; la de Believe in Art, del 1 al 15 de diciembre en el C. C. Esquinas del Psiquiátrico; Homenaje a Gosciny, hasta el 7 de enero, en el C.C. Universidad, 50 años de Mafalda, del 15 al 31 de diciembre en el C. C. Río Ebro; o la de Juanjo Guarnido (a partir del 14) en el Centro de Historias.