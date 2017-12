Disney engulle parte del imperio Fox para competir con Netflix

Pocos pensaban que después de cinco décadas de continua expansión, Rupert Murdoch soltaría prenda del imperio que ha levantado durante toda una vida, pero eso es lo que ha hecho finalmente a sus 86 años. The Walt Disney Company ha llegado a un acuerdo para adquirir un extenso ramillete de activos de 21th Century Fox, desde sus estudios de cine y televisión hasta su negocio de televisión por cable, que cuenta con 46 millones de subscriptores en Estados Unidos. La operación se ha cerrado por 52.400 millones de dólares, a lo que hay que sumar otros 13.700 millones en concepto de adquisición de parte de la deuda de 21th Century Fox. La compra dará pie a un mastodonte planetario y le servirá a Disney para competir en mejores condiciones en el negocio del vídeo por 'streaming', la gran pretensión de su consejero delegado.

Disney era hasta ahora el segundo mayor conglomerado de entretenimiento de Estados Unidos por detrás de Comcast, propietaria de NBC Universal. Ahora ha engullido al tercero, el gigante del australiano Murdoch. La adquisición tendrá que ser aprobada por los reguladores antimonopolio de EEUU, pero si acaba materializándose, sus consecuencias serán notables para el panorama mediático y el mundo del cine, ya que desaparecería el que ha sido hasta ahora uno de los seis grandes estudios de Hollywood, 20th Century Fox. La lista de la compra de Disney incluye además el prolífico canal FX, cantera de ‘The Americans’, ‘Louie’ o ‘Fargo’, 22 canales deportivos, National Geographic, parte de Hulu y Star India, la plataforma de pago por visión que más crece en el gigante asiático.

El panorama mediático

También se espera que Disney mantenga la oferta para completar la compra de Sky TV, lo que le serviría para expandir significativamente su presencia en el mercado europeo. “Esta adquisición refleja el cambio en el panorama mediático”, ha dicho el consejero delegado de Disney, Bob Iger, tras anunciarse la operación. “El acuerdo nos servirá para expandir substancialmente nuestro alcance internacional, permitiéndonos ofrecer historias de primera clase y plataformas de distribución innovadoras a más consumidores alrededor del mundo”.

Disney tenía hasta ahora un perfil muy marcado, con películas y programas de corte fundamentalmente familiar, y con esta operación podrá diversificar ampliamente su oferta para mantener su relevancia de cara al futuro. En 2019 pretende lanzar su propia plataforma de ‘streaming’ para competir con Netflix y Amazon, los advenedizos que le están comiendo la tortilla a los grandes estudios de cine y televisión. La extensa librería de Fox incluye toda clase de taquillazos y clásicos, desde ‘Avatar’, ‘Alien’ y ‘Los Simpsons’ al ‘Lobo de Wall Street’, ‘M*A*S*H*’ o ‘Solo en casa’. A todo ello puede añadir el valioso catálogo que ha ido acumulando Bob Iger desde que se puso al frente Disney en el 2005. Desde entonces ha absorbido Pixar, Marvel y Lucasfilms, la productora de la inagotable serie de ‘Star Wars’.

“El motor subyacente de este acuerdo es la latente batalla por los derechos de contenido y los servicios de 'streaming' para hacer frente a la maquinaria de Netflix”, le ha dicho al 'L.A. Times' el analista Daniel Ives. “El apetito por contenido de las compañías mediáticas está alcanzando un ritmo febril”. Tanto es así que los expertos auguran que la maniobra de Disney empujará a otras compañías a concentrarse todavía más para competir en un mercado que tiene ya hechuras de oligopolio.

Para desesperación de la legión de detractores de Murdoch, el magnate no desaparecerá del mapa. Su familia será uno de los mayores accionistas de Disney y seguirá controlando Fox News, The 'Wall Street Journal' o el londinense 'The Times', además de varios canales deportivos y generalistas de Fox. Ninguno de ellos ha entrado en la operación.