Un disparo de adrenalina

«La libertad está donde ellos quieren» bramaba el vocalista de SOS en la plaza Aragón a la hora del vermú mientras una treintena de personas contemplaban el escenario improvisado de la plaza Aragón en el que el grupo jacetano estaba descargando toda su energía. Una libertad que el grupo jacetano (ya casi veterano porque nació en el 2009 pero que rebosa frescura por todas partes) ha encontrado a través del metal rap, un género que ayer demostraron que dominan a pesar de que las condiciones de escucha no eran las mejores para ello.

Nicolás Ruiz, acompañado de Mario Fernández a la guitarra, Guillermo Pérez al bajo y los coros y Santi Pérez a la batería (miembro de Oakland y Melancrónico en sustitución del habitual de la formación jacetana en estas lides, Pablo Cirés) desgranaron (más bien descargaron) las canciones de su segundo trabajo, Carne (un cedé lleno de letras sociales, experiencias de vida y, sobre todo, un sonido descarnado y potente heredero de las esencias más tradicionales del género) en combinación con algunas de su estreno, El valls de los muñecos rotos, publicado hace tres años en plena fase de asentamiento del grupo.

Despliegue de energía

Volviendo al concierto de ayer en la plaza Aragón, cita incluida en el ciclo Bandas callejeras organizado por Zgz Conciertos y el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, SOS aprovechó la oportunidad para mostrarse en público y consiguió, que no es poco dada la cantidad de estímulos que hay hoy en día, congregar en algunos momentos hasta un medio de centenar de personas que se pararon a escuchar su propuesta. Los cuatro componentes no escatimaron en energía ni en puesta de escena, de hecho, su vocalista no dudó en irse al suelo cuando el ritmo y la letra de la canción lo requería para su interpretación.

Fue casi una hora de concierto que sirvió también para calibrar que la escena musical aragonesa sigue ganando el pulso artístico y sigue produciendo valores que quieren conquistar su espacio. La cantera del rap en la comunidad es amplia y, sobre todo, exigente, pero la apuesta de SOS por combinar el flow con la contundencia guitarrera tiene visos de poder asentarse.

Ayer fue el turno de SOS pero a lo largo del verano también tendrán su oportunidad ZYNK, Jodidos Jambos y Sheva, Marla Sloan y White Coven. La cita, los domingos de julio y septiembre en la plaza Aragón a las 12 horas.