Dos genios de otro planeta

Dos genios, dos. También dos extraterrestes llegados a la Tierra para cambiar la historia de la música popular: David Bowie y Bob Dylan. De ellos, por motivos distintos, nos ocupamos hoy.

Bowie fue The Man Who Fell To Earth (El hombre que cayó a la tierra) en la película de ese título dirigida en 1976 por Nicolas Roeg, basada en la novela homónima de Walter Tevis. Cuenta la historia de Thomas Jerome Newton, un alienígena que viaja a nuestro mundo para conseguir agua para su agonizante planeta, pero sucumbe («Puedo resistirme a todo menos a la tentación», dijo Oscar Wilde) a estímulos que le distraen de su camino y dan al traste con la misión. Así que se encuentra atrapado entre los gozos y sombras del exceso y el tormento de su irresponsabilidad.

Bowie no escribió la banda sonora para la película, labor que recayó en John Phillips (The Mamas & The Papas) y el músico japonés de vanguardia Stomu Yamashta. Por diferentes razones esa música nunca se editó. Bueno, se ha publicado recientemente. Así que muchos años después tenemos el doble CD The Man Who Fell To Earth (Universal), cuyo contenido, despojado de las imágenes para el que fue ideado, funciona generalmemte bien. Destacan especialmente las búquedas sonoras de Stomu Yamahsta, pero no hay que perder de vista el esfuerzo de Phillips por mostrar al visitante un abanico rítmicoque va desde la rumba-boggie hasta el bluegrass y el jazz. El repertorio incluye, además, Blueberry Hill (Louis Armstrong) y una versión de Hello Mary Lou.

Esta última pieza es precisamente la que abre el musical Lazarus, creado por David Bowie y el dramaturgo irlandés Enda Walsh, estrenado en Nueva York poco antes de morir el cantante, e inspirado en The Man Who Fell To Earth. Newton, el personaje principal, vive la peor de las pesadillas: no puede regresar a casa, y trasegando ginebra en su apartamento, sin envejecer ni morir, se encuentra atado a un destino cruel. Michael C. Hall (actor en series como A dos metros bajo tierra y Dexter) es el protagonista, bordando el papel y cantando en un registro muy próximo al de Bowie, varias piezas de la banda sonora (si viajan a Londres recuerden que pueden ver Lazarus en el King’s Cross Theatre, en King’s Boulevard, hasta el 22 de enero). Y si no pueden ir, escuchen el disco del espectáculo, armado con canciones concidas de Bowie, pero también con otras menos populares, interpredas por los actores, prácticamente los mismos que representaron la obra en Nueva York.

Pero Lazarus, el disco, (Sony Music) trae un singular complemento: la tremenda canción del mismo título, cantada por Bowie, perteneciente a Blackstar, su últimos álbum, y tres piezas más registradas en la sesiones de ese álbum. Tres trallazos más para encogerte el alma: la muy industrial Killing A Little Time («Tengo un puñado de canciones para cantar / para aguijonear tu alma y follarte»); When I Meet You, un engañoso pop-rock ¿ligero?, y No plan, una brutal balada oblicua en la que Bowie, sobrevolando Nueva York, contempla el final e interpreta la música del adiós, justo como Tom Major, el personaje de su canción Space Oddity, polvo al polvo, colgado en lo alto del cielo. Conmovedora.

Y cerramos el capítulo Bowie reseñando para neófitos el doble recopilatorio Legacy (Parlophone), que salvo pequeñas variaciones para recoger canciones resientes, oferta el mismo reperotorio que Nothing Has Changed, editado hace dos años.

Y vamos con Dylan, el gran cascarrabias ahora nobelizado, en tres miradas: la reedición del documental No Direction Home (Capitol), dirigido por Scorsese; la publicación del directo The Real Royal Albert Hall 1966 Concert (Sony Music) y el monumental y suculento libro Bob Dylan. Letras completas (Malpaso), de casi 1.300 páginas, anotado disco a disco para mayor comprensión (si eso es posible con Dylan).

El documental, tal vez una de las aproximaciones a Dylan que más información proporcionan sobre el personaje, es conocido, y en la reedición, a propósito del décimo aniversario de su publicación, se ha añadido material extra, principalmente entrevistas con los cantantes Dave Van Ronk y Liam Clancy, y con Martin Scorsese sobre la génesis de la película. La verdad es que incluso sin estos añadidos el documental sigue siendo imprescindible.

En 1998 se editó el directo de Dylan registrado en 1966 The Royal Albert Hall Concert, pero la realidad es que ese disco recogía una actuación en el Free Trade Hall de Manchester. Ahora se publica el que sí se grabó en el RAH (de ahí lo de the real en el título), con idéntico repertorio al de Manchester y un Dylan, acústico y eléctrico, brutal. Entoces, incluso hablaba en escena y hacía chistes.

Y esa biblia que recoge las letras de todas las canciones reconocidas oficialmente por Dylan como propias es un lujo. No la lean de un tirón, ni sufran por las traducciones quienes no manejen el inglés del bardo de Minesota: cierto que algunas traslaciones son discutibles, pero no hay que ser una lumbrera para colegir que trasvasar a Dylan a otro idioma es tarea tan ardua como descorazonadora. Con todo, Letras completas, ofrece la posibilidad de reflexionar sobre el pensamiento poético de un autor complejo (también liviano a veces). Y no se dejen amilanar por quienes dicen echar en falta la música cuando se leen las letras. Sí, lo sabemos: una canción es texto y música y el imaginario popular retiene más la segunda que el primero. Pero para algo están los discos y los conciertos. Un libro es otra cosa; y este, en concreto, es cosa y media, por su afán completista y por su condición de lúcida guía.