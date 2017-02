Dos zaragozanos en las entrañas de Timecode

Más allá de las raíces que tiene el director Juanjo Giménez en Obón (Teruel), la producción del corto ha contado entre sus filas con otros dos aragoneses, los zaragozanos, Laura Calavia como ayudante de dirección e Iván Cester, compositor de la banda sonora.

«Coincidimos un poco por casualidad, Laura y yo nos conocemos desde hace 15 años o más, los dos somos maños y ya nos tenemos vistos», explica Cester. Ambos han estado metidos de lleno en el corto. «Desde el principio he ido haciendo de todo, encargándome del proceso de selección de los bailarines, y en el rodaje pues lo normal, al tanto de todo el mundo, preparar el equipo técnico, los actores...», comenta Calavia.

En cuanto al resultado final, piensa que «una de las claves del corto es que tiene una historia muy universal, y además es muy importante que los dos bailarines son muy buenos y transmiten mucho», dijo.

Al igual que su paisano, asegura que «no esperábamos para nada llegar tan alto, y la idea es que todos nos podamos beneficiar profesionalmente», afirma la ayudante de dirección. «A todo el mundo le ha dado un empujón, ya todo el mundo sabe qué tienes y escucha tu trabajo», opina Cester.

Aun así el éxito no les ha amedrentado, y Calavia tiene claro que «Hollywood es un ámbito en el que no te mueves mucho y no sabes lo que te vas a encontrar, por lo que hay que hacer mucho ruido y promocionarse».

Por su parte, el músico y compositor está satisfecho con el trabajo, ya que, como explica, «hay una parte donde no hay diálogos, y la música y la imagen lo hacen todo», explica, siendo la música «la responsable en gran medida del tono con el que acaba la historia».

Ambos andan ahora en un documental en el que Cester se encarga de nuevo de la música y Calavia trabaja en el guión, y, en el futuro, todo el equipo tiene «muchas ganas de volver a hacer algo juntos, después de una experiencia así lo que quieres es trabajar con la misma gente en otros proyectos», comentó el músico. «Cuando terminó Cannes Juanjo dijo, ¿qué, para cuándo la próxima? Pero es que desde entonces ha sido tanta locura que no hemos vuelto a hablar del tema», admite el músico.

Además, tienen la idea de, a largo plazo, hacer algo en la ciudad que los vio crecer profesionalmente. «Hace tiempo que pensamos que podríamos hacer algo en Zaragoza, porque tenemos amigos realizadores y demás, y es algo que tenemos en la cabeza y no sé qué día nos podremos poner, pero nos gustaría hacer algo más cercano a nuestra tierra, buscar un equipo y montar un proyecto allí», informó Cester.