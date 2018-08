«El que aguanta, que es lo difícil, es el que llega más lejos»

Cuatro discos en cuatro años. Esa es la proeza que ha conseguido The kleejoss band, una banda de rock zaragozana que se encuentra ahora mismo inmersa en una gira de trece conciertos que acabará en diciembre. Por el momento, ya han actuado en cinco ciudades de toda España, la última de las cuales fue Bilbao este pasado miércoles. «Fue un concierto muy especial porque era la semana grande y había mucha gente. Nos hacía mucha ilusión porque nuestro manager, Patxi, es de allí. Estaba encantado de tenernos en su casa», cuenta Luis Kleiser, uno de los cuatro integrantes de The kleejoss band junto a Joss Mayoral, Andrés Macmalo y Nacho Prol. La siguiente parada de esta gira será en Las Armas en Zaragoza el 8 de septiembre.

«Somos un grupo afortunado y en Zaragoza, nuestra casa, siempre nos tratan bien. Tenemos muchas ganas de tocar aquí. La gira está yendo fenomenal y estamos muy contentos con la respuesta de la gente. El dato más relevante es la cantidad de discos que vendemos después de un bolo, y está yendo muy bien. Es una muestra de lo que le interesas a la gente», relata Kleiser, cantante y guitarrista de la agrupación. Él, junto a Mayoral, son los dos únicos integrantes de The kleejoss band que llevan con el grupo desde el principio.

El rock no les abandona / Inception es el nombre de el último álbum de The kleejoss que vio la luz y el cuarto de su discografía. Su primer trabajo, que se presentó en 2014, fue Wind city haze al que después se sumaron Villa Modesta (2015) y River Sound Unleashed (2016). Durante estos cuatro años, el rock y la música americana nunca les ha abandonado. «Ha habido cambios sutiles dentro del género, pero somos una banda de rock y no vamos a cambiar. Es lo que sabemos hacer y lo que nos funciona», explica Luis Kleiser, aunque según avanza su próximo disco, que se presentará el año que viene, será algo «distinto». En el repertorio de los conciertos de la gira actual están incluyendo temas de todos sus discos.

«La gente se suele preguntar cómo hemos sacado tantas canciones en poco tiempo y la respuesta es que aprovechamos muy bien el tiempo. Si no estamos tocando de gira, estamos creando música. Nos gusta marcarnos retos y objetivos, nos ayuda a seguir adelante –se justifica Kleiser–. Tener nuevas propuestas es la gasolina que nos ayuda a continuar». Y continuar es precisamente la mayor aspiración de estos cuatro músicos. Lejos quedan los sueños de los roqueros de antes de tocar en grandes estadios y llevar una vida desenfrenada. «Eso son imaginaciones infantiles», dice el cantante, que añade: «A mí me vale con meter 100 personas en una sala, para que te hagas a la idea del tamaño de la banda».

Y es que, detrás del éxito de este grupo, que fue galardonado en 2017 con el premio a Mejor directo en la gala de la música aragonesa, se esconde una realidad muy común entre los artistas de hoy. «Nosotros no somos músicos profesionales, tenemos nuestros trabajos aparte, por lo que coordinar todo esto es muy complicado, pero nuestra pasión es la música e intentamos llegar los más lejos posible», admite Kleiser. «No sé si llegaremos a dedicarnos a esto profesionalmente. Si llega esa situación, fenomenal, y si no tampoco me preocupa. El único placer que buscamos es el de tocar», continua.

El camino es complicado, pero las ganas siguen pudiendo a las dificultades. «Nunca nos hemos planteado rendirnos. Nuestros próximos pasos serán sacar otro disco, hacerlo bien y seguir tocando. Lo único que nos queda es seguir trabajando, y para eso hay que coger la furgoneta, tocar e intentar sumar fans uno a uno. El que aguanta, que es lo difícil, llega más lejos», concluye Kleiser.

Esa furgoneta será, por tanto, la que les lleve a sus próximos destinos, entre los cuales están Alcañiz, Madrid, Barcelona, Sevilla o Cádiz. Hasta entonces, toca seguir conciliando su vida laboral y familiar con su pasión: el rock.