«El desarrollo de EEUU supone la reinvención de Europa»

El escritor Manuel Vilas regresa de su estancia en Estados Unidos y trae consigo su nueva creación, América (Círculo de tiza), un libro donde muestra la grandilocuencia de la forma de vida americana con España muy presente en todo momento. El libro intenta plasmar, explicado por Vilas de forma resumida, «el sofocón que se lleva un español que llega ahí y se siente apabullado por el tamaño de las estructuras americanas, allí todo es enorme: tienen autopistas de siete carriles, puentes gigantescos que no son necesarios para cruzar el río, hasta el papel higiénico es más grande», bromeó durante su presentación en el Centro Cívico Universidad.

A esta abundancia que exhibe el pueblo norteamericano, Vilas lo denomina como «exaltación de la materia». «Es un país enormemente rico, también con grandes contrastes, hay muchos pobres, pero si no ves ese éxito es difícil entrar a ver lo que es este país», afirmó.

«50.000 POSIBILIDADES» / Vilas explicó que él lleva «todo el rato la idea de España encima, es como un libro de un señor de pueblo que va a otro pueblo y se fija en las diferencias con el suyo; es un libro donde comparo precios, comparo formas de vivir, formas de comer, formas de conducir… comparo la vida española con la vida americana», declaró.

El escritor añadió que él no es «politólogo, ni catedrático de Historia americana, yo voy ahí como escritor, estuve mucho tiempo allí y viajé también mucho», dijo, y añadió que «Estados Unidos es un país con 50.000 posibilidades de contemplación, admite todas las miradas y aproximaciones que uno quiera hacer». Sin embargo, cuando documenta su experiencia en el Midwest, cuenta que «no es la América cool o la progresista de Nueva York o Washington, precisamente, y esto es lo que le da ese punto de actualidad al libro, cuento la América profunda, la América que votó a Trump». En el libro «lo explico como un voto irracional, emocional, en aquel momento todas las encuestas daban como ganadora a Hillary Clinton pero yo cuento las sensaciones extrañas que había en el ambiente, y mis presagios», dijo. «Cuando yo estaba escribiendo el libro, el fenómeno Trump ya aparecía en la política americana, pero no es un libro que tenga ninguna intención, ni a favor ni en contra», comentó.

El escritor también visitó lugares míticos relacionados con la cultura popular americana, como la casa donde vivió Edgar Allan Poe, la tumba de Walt Whitman o el río Missisipi, que salpica las páginas de escritores como Mark Twain, y en todo el libro está muy presente Lou Reed, o otros autores como David Bowie, cuya muerte le sorprendió en Chicago. «Yo ahí me he sentido muy bien, es un país que me gusta mucho, también soy hijo de la cultura popular americana, mucha de la música americana yo la he escuchado de pequeñito, el cine americano, la forma de ser de ellos, de estar en el mundo, todo eso me ha influido mucho», comentó el escritor. «Cuando vas allí te sientes… como dentro de una película», remató.

También está presente en el libro la «idea de la reinvención». Es decir, Vilas plantea que Estados Unidos es un país donde son leyenda las segundas oportunidades, y que precisamente el desarrollo de este país supone «la reinvención de Europa» en cuanto a la cultura y a la forma de vivir, concluyó.