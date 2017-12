«El Grial no es un souvenir corriente»

Con ocho novelas en su haber, el turolense Javier Sierra puede presumir de ser un autor de bestsellers a quien las ideas nunca le faltan. Recientemente ha ganado el Premio Planeta con su novela El fuego invisible, una historia sobre la búsqueda de la inspiración y del Santo Grial en la que Sierra lanza al lector continuas preguntas trascendentales.

—Todas sus novelas versan sobre grandes misterios de la humanidad, y en esta ha tratado de abordar el más importante.

—Con el correr de los años me he dado cuenta de que los enigmas más grandes no son los que se ven sino los que se no se ven. Es por eso que me he alejado de pirámides, catedrales y museos para hacerme una pregunta única. ¿De dónde vienen las ideas? Fue con la invención de la literatura y la pintura en el paleolítico cuando nuestra especie empezó a ser lo que es ahora. ¿Qué nos ocurrió para que eso pasara? ¿Qué tipo de mutación desarrollamos?

—¿De dónde le vienen las ideas a Javier Sierra?

—Me he preguntado muchas veces de donde viene esta manía mía de hacerme preguntas y buscar la respuesta a las mismas, y curiosamente la respuesta a esa pregunta tiene que ver mucho con mis orígenes en Teruel. Teruel es una ciudad pequeña donde el acceso a la cultura es limitado, donde un niño, por muy inquieto que sea, tiene dificultades para abrirse camino. Esa carencia a mí me hizo más fuerte, más perseverante y más insistente. En Teruel comencé a interesarme por provocar la fascinación en la mirada ajena.

—Hablando de búsqueda de inspiración, el protagonista de su novela realiza un ejercicio de búsqueda de la misma siguiendo el método de la cueva de Parménides, encerrándose durante dos días en la más completa oscuridad. Algo muy similar a su experiencia en la Pirámide de Keops, en la que pasó una noche encerrado y completamente a oscuras.

—Ciertamente hay un paralelismo. Han pasado ya muchos años desde aquella experiencia, fue en 1997. Durante esas siete horas que pase encerrado noté como la imaginación tomaba cuerpo en mí, no se manifestaba como el eco remoto en el interior de mi cabeza que habitualmente era. Me pregunté cuánta gente, aparte de Napoleón, había realizado aquel experimento, y me topé con Parménides y su «incubaciones» en la cueva.

—¿Les recomendaría la experiencia a otros escritores?

—Y no solo escritores, se la recomendaría a todo el mundo, especialmente a políticos, a científicos y a cualquier persona que tenga que enfrentarse a un dilema. El silencio elimina las interferencias y vivimos en la civilización más ruidosa de la historia.

—Hablemos del Grial, o más bien, de los griales. ¿Hay más de uno?

—Mi novela sirve de foro de debate sobre los diferentes griales que ha habido en la historia. Ese debate arranca en la Edad Media con la invención de la palabra. Nada que no tenga nombre existe para el ser humano, e incluso cosas que aparente son invisibles como la materia oscura precisan de un término para ponerlas sobre la mesa de trabajo. El Grial no existió hasta que un trovador francés inventó la palabra en 1180, y probablemente naciese de una derivación de la palabra aragonesa ‘grazal’, que se usaba para designar a un pequeño cuenco. Sin embargo, sesenta años antes de la creación de ese poema, en Aragón ya había evidencias de su existencia en ábsides románicos en los que se pintaron mujeres sosteniendo el cáliz de luz. Podríamos decir que el concepto del Grial se inventó en Aragón.

—El Grial también tuvo una función propagandística en la Reconquista y las Cruzadas ¿Me equivoco?

—En la Edad Media España estaba considerada el fin del mundo, aquí se acababan los reinos cristianos y comenzaban los territorios salvajes dominados por los infieles. Los aragoneses, que estaban aislados del resto de reinos europeos por los pirineos, necesitaban una buena razón para plantar resistencia a los musulmanes, y una de ellas fue la razón sagrada. Si el Grial había sido escondido por San Lorenzo en tierras aragonesas, esos infieles no podían estar aquí, había que expulsarlos. El Grial es más importante desde el punto de vista geopolítico de lo que creemos. Durante mil años de cristiandad nadie se preocupo por las espinas de la corona, ni por las astillas de la cruz, ni por la Sábana Santa, ni por la Lanza de Longinos. A raíz de la conquista del reino de Jerusalén en el 1099 estas reliquias aparecen. De algún modo los cruzados tenían que demostrar que habían estado allí. Las historias nos ayudan a construir el mundo en el que vivimos.

—¿El Grial fue un ‘souvenir’ de Tierra Santa?

—Un souvenir con atributos cada vez mayores. Al principio era tan solo la copa con la que Jesús había celebrado la Última Cena, pero al poco surgió la leyenda de que José de Arimatea había recogido en esa misma copa la sangre de Jesús al ser crucificado, después surgió la idea de que quien poseyese el Grial obtendría la vida eterna. El Grial no es un souvenir corriente, ha ido adquiriendo diferentes significados gracias al poder de la imaginación y las licencias literarias.