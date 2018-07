«El público español es cálido y cercano como el brasileño»

Con casi 20 años de carrera a sus espaldas, el Trio corrente sigue acumulando méritos y experiencia día tras día. Los brasileños Edu Ribeiro, baterista, Fabio Torres, pianista, y Paulo Paulelli, pianista, son los integrantes de este grupo que hoy llega a Zaragoza después de que ayer estuviesen en Morillo de Tou tocando en el festival Pirineos Jazz. Hoy, la cita con el Trio corrente será a las 21.00 horas en el Museo de Zaragoza.

Su música, que se basa en una reinterpretación de la música tradicional brasileña con arreglos similares a los del jazz, les ha valido la obtención de dos premios Grammy, lo que, según cuentan les «ha abierto muchas puertas». Con tres discos publicados y uno en camino, el Trio corrente trae a la capital de Aragón un repertorio que repasará los temas más conocidos de cada uno de sus discos.

«Llevamos con el grupo desde el 2001 y una de las cosas buenas es que siempre que subimos al escenario es diferente a las veces anteriores. Hay conciertos en los que tocamos para muchísima gente y otros en los que hay menos. Hemos tocado en escenarios enormes y en escenarios pequeños. Y también en muchísimos países. Y si te dijera que no me pongo nervioso te estaría mintiendo. No es verdad. Siempre, antes de tocar, tenemos cosquillas en el estómago. Esa sensación se pasa rápido cuando empiezas a tocar tu música y notas el calor del público. En ese momento todo converge en una misma cosa», contó ayer Torres antes del concierto en Morillo.

La modestia y la humildad que les acompaña es una de sus características. Su música, «puramente brasileña», ha conquistado las plazas más importantes del mundo, a pesar de lo cual siguen sorprendiéndose.

«En Europa, los organizadores son muy originales y nos permiten hacer conciertos en sitios muy interesantes. Nuestro país apenas tiene 500 años y por ejemplo, tocar en un castillo es muy estimulante para nosotros porque eso no existe en Brasil. Venir a Europa a tocar es muy bonito para nosotros», aseguró Ribeiro, a lo que Torres añadió: «Yo ya he estado en Zaragoza antes y tengo un recuerdo muy bonito del público español, es parecido al brasileño. Sois gente muy calurosa y cercana».

Ahora, después de su concierto en Zaragoza vuelven a Brasil tras una gira europea de quince días. Según contaron, están deseosos de volver para las orquestas más importantes del viejo continente, algo que ya han hecho en su país.