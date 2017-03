«En el disco muestro lo que soy a la batería de forma pura»

La vuelta definitiva al rock del músico zaragozano Pedro Andreu es ya algo tangible, que se ha materializado en el primer larga duración de su banda, L4 Red, formada por el que fue el batería de Héroes del silencio, junto al guitarrista David Abad, Dani Montañés a la voz y José Antonio Ecry al bajo. El grupo presentará el disco, titulado Libera la acción, con una pequeña actuación acústica en la Fnac de Plaza de España, a las 19.00 horas.

«No queremos encasillarnos mucho pero desde luego es un disco de rock», avisa Andreu, que también comenta que «las canciones hablan por sí mismas, y al igual que hay momentos en los que somos más duros, también hay canciones en los que nos vamos un poquito más hacia el folk, y sobre todo dejamos la puerta abierta para poder ser musicalmente abiertos».

El músico destaca Bajo influencias, cuarto tema del disco, que es «una canción un poco atípica, en la que hay pasajes diferentes durante la canción, no es muy al uso». En definitiva, Andreu quiere que «el grupo tenga un sonido y una personalidad. Yo sigo siendo el batería de Héroes, pero en este disco muestro lo que soy a la batería de forma pura».

El batería, desde la última reunión de Héroes en 2007 ha estado experimentando con la electrónica, «trabajando en un estudio con el productor Luis Sancho, buscando músicos y diferentes texturas sonoras», pero tras 10 años y tres discos bajo el nombre de Digital Analog Band, le volvió a entrar «el gusanillo de volver a tener una banda de rock», y por eso realizó «un llamamiento por redes sociales para juntarme con gente de Zaragoza, y al final recluté cuatro músicos afincados aquí, pero ha pasado mucha gente por el proyecto».

COLABORACIONES

La voz y autoría de las letras de este primer disco pertenecen a El Parri, que ya no está en la banda. En el trabajo también ha participado «Borja Téllez, que es el cantante de Faith Keepers; luego está David Albalá, que ha tocado el bajo en muchos temas, Coco Kin con la mandolina; quiero decir que está toda la gente que ha participado, porque estábamos en ese impasse en el que todavía no teníamos decidido quién fuera el cantante definitivo, por eso incluso he hecho alguna canción en la que se oyen varias voces», señala.

Sin embargo Andreu cree que «ésta será la formación definitiva». El músico quiere que L4 Red «tenga el mayor movimiento posible. Queremos encontrar nuestro sitio y girar por toda la geografía española, estoy muy feliz en ese sentido», expresa Andreu. El nombre del grupo le pareció «oportuno porque el grupo se había formado por las redes sociales».

El sonido en el disco es «lo más puro posible, para que el directo suene exactamente igual», declara, al mismo tiempo que confirma que tienen ya cuatro fechas cerradas que harán públicas en redes sociales; aunque «está prácticamente cerrado un concierto en Las Armas el día 12 de mayo, donde nos acompañará el grupo madrileño Sonotones, con quien ya hemos hablado para ir más tarde a Madrid a tocar juntos», concluyó.