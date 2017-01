Enigma recrea la música del Imperio Austro-Húngaro

La Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza Grupo Enigma (OCAZ Enigma) comienza su XXII temporada, con cuatro programas repartidos en cuatro conciertos de aquí a mayo en los que, al menos en tres de ellos, centrará el repertorio en el antiguo Imperio Austro-Húngaro. El primero será este lunes 16 de enero, en la Sala Luis Galve del Auditorio, al igual que todos los demás, y mostrará un repertorio muy interesante formado por piezas de los Compositores del Holocausto, como se ha denominado, músicos que fueron víctimas del nazismo y acabaron sus días en el gueto de Terezin, muriendo de inanición, o asesinados en Auschwitz.

«Incluso cuando estaban en Terezin seguían componiendo sus obras», señaló el director artístico y titular de la OCAZ Enigma, Juan José Olives, que presentó el programa ayer junto a la gerente de Zaragoza Cultural, Elena Laseca y el director del Auditorio, Miguel Ángel Tapia.

El concierto de este próximo lunes constará de dos partes, la primera con la Suite de Brundibár de Hans Krása (la versión para grupo de cámara de David Matthews) y el Quinteto de viento op. 10 de Pavel Haas, y en la segunda la orquesta interpretará la Fantasía y fuga para cuarteto de cuerda, de Gideon Klein, y Nonett, de Rudolf Karel.

Siguiendo dentro del entorno geográfico del Imperio Austro-Húngaro, el 27 de febrero llegará A Viena desde Viena, que incluye interpretaciones de obras de los tres principales exponentes del clasicismo vienés, Mozart, Haydn y Beethoven, y también, mostrando el contraste de estilos, de compositores de la denominada Segunda Escuela de Viena, como Schonberg y sus discípulos Webern o Berg.

El cuarto programa, que cerrará el ciclo el 29 de mayo, sigue en la misma temática musical y traerá «el corazón de la música vienesa del primer tercio del siglo XX, con obras de autores como Gustav Mahler, o Alexander Zemlinsky. Por último, el tercer programa, que llegará el 10 de abril, supone el contrapunto al resto del ciclo, pues se aparta del tema principal y en él se podrá asistir a la interpretación de obras relativamente recientes, desde el año 1970, con gran presencia de la percusión. Destaca The viola in my life, de Feldmann, o el estreno absoluto que prepara el compositor zaragozano Víctor Rebullida.

El precio de las entradas será de 8 euros para los conciertos, pudiendo adquirir un abono de 25 euros para todos ellos.