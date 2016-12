«Es complicado tocar porque las salas esperan a gente de 30 años»

Tras ganar el concurso Popyrock, el joven grupo Zynk (con edades entre 16 y 19 años) se plantea el futuro. Las iniciales del nombre corresponden a Zaragoza, lugar de nacimiento de la cantante Leyre y los guitarristas Ángela y Marcos; Nueva York al revés, que es la ciudad donde ha residido por mayor tiempo el batería Julen, y la K de Kiev, capital de Ucrania, lugar de origen de Kamila, la bajista. La última integrante se unió hace poco menos de un año, y ahora quieren seguir trabajando para encontrar un sonido propio.

—¿Cómo se sienten al haber destacado en el Popyrock entre músicos más mayores o con más experiencia?

—Leyre: Es como el típico sueño que dices, «¿te imaginas que pasa esto?» Y va y pasa. El otro día estaba mirando todos los grupos que participaron, y hay unos cuantos muy buenos, y pensé que ojalá yo pudiera llegar a eso o que se me ocurra algo así.

—¿Ven más positivo crear todos que tocar sobre algo ya dado?

—Kamila: Sí, en un grupo sí, es la mejor forma de crecer como músico. A mí con Julen (batería) me gusta ponerme a hablar de la sección rítmica, de ideas, porque él tendrá sus grupos, o yo paso por una etapa de escuchar otra cosa, y entre los dos se nos ocurren cosas mejores que por ejemplo si yo le digo, esto se toca así, no va a ser lo mismo, va a ser mucho peor.

—¿No les importaría impurezas en vuestra música, ir directamente a la fusión?

—Ángela: Sería genial tocar cualquier tipo de música y defendernos en todos los estilos, y así elegir también el que más nos guste.

—No es normal que en un grupo de pop-rock haya más mujeres que hombres como en su caso. ¿Creen que fomentan que haya más presencia femenina en las bandas?

K: La verdad es que lo típico es el grupito con la cantante súper mona. Pues no, también puede haber bajistas, guitarristas… El bajo es un instrumento muy ignorado en general, también a nivel de hombres. Pero no se ve como un instrumento femenino, porque no es grácil, no es suave… es todo lo contrario. Yo si de alguna forma puedo motivar a alguna niña, o algún chico, yo encantada. Lo tradicionalmente femenino es el piano y cantar, en mujeres ahí termina ciertamente.

—En cuanto al futuro, ¿piensan grabar un EP, o un LP, próximamente, quizás aprovechando el premio del concurso?

—K: Sí, queremos aprovechar las doce horas que nos regalan en el estudio del Túnel, y grabar las canciones que podamos y de ahí ya veremos. Y la cantidad da igual, lo importante es la calidad, tampoco te vas a poner a grabar 10 canciones donde haya 3 o 4 buenas, para eso grabas las buenas. Y también depende un poco de la coherencia de los temas.

—¿Qué conciertos han hecho hasta ahora? ¿Recuerdan alguno con especial cariño?

—Marcos: Hemos tocado en un acústico en el Teatro Romano, en la sala Multiusos para el festival Love Fest, en Villar del Cobo (Teruel), en Miralbueno, una pequeña actuación en El Túnel… En Miralbueno nos cortaron la luz cuando faltaban dos temas para terminar, alguien se quería ir a casa, y en Villar del Cobo a mitad del concierto se acercó uno y me dijo que era más bonita que un remolque recién pintado.

—¿Se han sentido incómodas con eso alguna vez?

—L: En el escenario la verdad es que me da igual, pero sí que hay veces que cuando he bajado, por ejemplo en el Popyrock, alguien me dijo que no me agachara a recoger la botella porque se me veían los pechos, y yo pensé, llevo una camiseta escotada y me da igual que se me vea. Me sabe malo porque no tengo que estar pensando, «oh dios mío, cuando coja la botella se va a ver un poco de esta parte»… pero eso es en la música y en general.

—Siendo tan jóvenes, ¿cómo se afronta la parte de la gestión? ¿Tienen problemas con la edad para tocar? No toquemos ya el tema de asistir a conciertos…

—M: Yo lo veo complicado, por el tema de ser tan jóvenes. Las salas conocidas en Zaragoza esperan a gente de 30 años tocando, más que a unos chavales de 17 o 18 años.