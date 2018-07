Estoesloquehay llena de cultura Los Monegros

La muestra artística rural Estoesloquehay abrió la tarde del viernes su decimosexta edición recuperando para la cultura un espacio frente a la iglesia de Lalueza, que anteriormente albergaba unas cuadras. Esta es una de las filosofías de este festival, que este año está dedicado a lo nuevo.

Y es en ese nuevo lugar donde se puede disfrutarde una exposición en la que se rinde homenaje a uno de los álbumes más importantes del rock alternativo de los 80, reinterpretado por jóvenes diseñadores. Se trata de uno de los mejores discos de la banda Sonic Youth y uno de los más importantes del rock delos 80, Daydream Nation, que cumple ahora 30 años.

Tras la inauguración, las actuaciones más familiares tomaron el protagonismo con los pasacalles participativos de Peliagudo Arte y Circo, que llenaron las calles de Lalueza de risas y carreras con su espectáculo Viejóvenes. La plaza Mayor miró al cielo con la compañía Mariloli y su Marilelas, su número premiado de circo acrobático en trapecio doble; y de nuevo al suelo con Titánicas company y su divertida Oh my god!

La noche se cerró en San Lorenzo de Flumen con el concierto de The hard mama, Tourjets, Hombre lobo internacional, Layd Banaba y Cherry and the ladies, entre otros.

Hoy, el festival se traslada a Marcén, con la proyección de una selección de cortometrajes premiados en la pasada edición del Festival de cine de Huesca.

CLÁSICA EN PANTICOSA / Sin salir de la provincia, también acaba de inaugurarse el Festival Internacional de Panticosa Tocando el Cielo, cuya apertura, tuvo como protagonista al Cuarteto Granados, que actuó acompañado por el clarinetista valenciano Francisco Antonio García, con el que interpretaron un homenaje a Schubert.

El festival permitirá disfrutar durante los próximos días de más de 10 actuaciones para los amantes de la música, además de contar con más de 100 músicos profesionales, 32 alumnos en la Academia, 9 cantantes de lírica, 15 profesores y 45 artistas que participarán en los distintos conciertos programados.

Hoy, el Auditorio del Casino del Balneario de Panticosa acogerá un nuevo concierto: Il Martirio Della Corte, de la mano de la aragonesa Eugenia Boix, Guillermo Turina y Tomoko Matsuoka. Noelia Rodiles y Trío Arbós serán las otras dos propuestas musicales.