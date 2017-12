Después de Plastic heaven (2010), The family plot (2012) e If (2014), los murcianos Neuman llegan a Zaragoza parea presentar su nuevo LP, Crashpad, una nueva vuelta de tuerca a su innovador sonido minimalista.

—Empecemos por el principio, tengo entendido que el nombre de Neuman proviene de una querida mascota que tuvo a los 15 años.

—Así es, llame Neuman a un perro que adopté en una protectora de animales. Vivió 17 años, murió poco antes de empezar a componer If. No obstante, hemos dejado un pequeño dibujo suyo en todos nuestros discos a modo de recuerdo.

—Compuso ‘Crashpad’ enteramente en su iphone durante la gira de ‘If’ ¿Fueron años muy ajetreados?

—La gira de If fue muy larga, más de 300 conciertos a lo largo de casi tres años. Me quedaba poco tiempo para estar en casa tranquilo, así que acababa pillando la guitarra entre prueba y prueba de sonido. En ese momento, para recoger lo que me salía, echaba mano de lo primero que pillaba, que era mi iphone o el móvil de algún amigo. Luego era un desmadre andar enviando los archivos de audio de un móvil a otro, una auténtica liada.

—La canción que da nombre a este disco, ‘Crashpad’ fue grabada en un dormitorio con las ventanas abiertas, si se agudiza el oído, casi se pueden escuchar los sonidos de los pájaros de fondo. ¿Por qué?

—La verdad es que ese día no nos apetecía bajar hasta el sótano para grabar en el estudio así que nos quedamos en el dormitorio para hacerlo en un espacio un poco más diáfano, pero al margen de eso, estoy totalmente en contra de la cirugía musical. Creo que últimamente toda la música se ha perfeccionado demasiado, todo está digitalizado y pasado por pluggins, autotune, arreglos etc. La imperfección va ligada a la música, y son precisamente esas pequeñas imperfecciones inaudibles las que la hacen perfecta. Si buscas la perfección desde el inicio lo que estás haciendo en enlatar el sonido. Se han perdido esos tiempos en los que Los Beatles o Queen se reunían y grababan en directo sus discos.

—Durante los diez años que transcurrieron entre su anterior proyecto, La fábrica de luz, hasta que finalmente fraguó Neuman en 2010, compuso más de 250 canciones. ¿Algún día las escucharemos?

—Fue una etapa muy creativa y creo que fueron incluso más. recientemente hice una criba de los cd’s que grabé por aquella época y salieron más de 250. Esto todavía es secreto, pero hice la criba porque estamos preparando una recopilatorio de dos o tres vinilos de los mejores temas de aquel periodo, un total de unas 85 canciones inéditas, así que sí, se podrán escuchar.