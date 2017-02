Fallece Clyde Stubblefield, el baterista de James Brown

Clyde Stubblefield (1943-2017) ha muerto a los 73 años debido a una insuficiencia renal. Así lo ha confirmado su esposa en declaraciones a la revista 'Rolling Stone'. Reconocido baterista, fue parte de la banda de James Brown, participando en éxitos como 'Funky drummer', cuyo solo de batería se convirtió en uno de los ritmos más sampleados por los grupos de hip hop.

Stubblefield tocó la batería en canciones de James Brown como'Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine' y 'Cold Sweat', aunque su obra más afamada es, sin duda, 'Funky Drummer'.No en vano, este solo fue adaptado en temas de otros muchos artistas como Public Enemy ('Bring the Noise'), N.W.A. ('Fuck tha Police'), Prince e incluso George Michael.

En 2016, la revista 'Rolling Stone' lo nombró uno de los seis mejores bateristas de todos los tiempos. Ahora, un sinfín de personalidades del mundo de la música se han despedido del artista. Es el caso de Questlove, que escribió en las redes sociales: "El funky más funky de todos los tiempos. Gracias por todo lo que me has enseñado".