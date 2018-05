El Festival de cine de Ascaso baja a Boltaña

La aldea de Ascaso parece haberse quedado pequeña para su festival de cine. La que popularmente se conoce como «la muestra de cine más pequeña del mundo» baja a la capital de su municipio –Boltaña (Huesca)– para presentar un ciclo de películas en el Cine Club Sobrarbe. Se trata de tres proyecciones que bajo el título Las venas abiertas de América Latina hacen un recorrido por la relación entre el séptimo arte y la memoria histórica. El ciclo se iniciará mañana, sábado 26, con el documental Nostalgia de la luz, del chileno Patricio Guzmán, que se alzó con el premio François Chalais del Festival de Cannes y el Premio del Cine Europeo de ese año. Le seguirán la película El día que no nací del alemán Florian Micoud Cossen, que no había sido estrenada aún en España (30 de junio) y No del también chileno Pablo Larraín, que estuvo nominada a los óscars de 2012 y que se proyectará el 29 de septiembre.