El Festival de Cine de Tarazona reconoce la trayectoria del actor Gabino Diego

El XV Festival de Cine de Comedia "Paco Martínez Soria" reconoce la trayectoria del actor Gabino Diego, desde siempre ligada a este género. Anoche, recibía el Premio Tarazona y el Moncayo en un Teatro Bellas Artes a rebosar de público. Un galardón que recogió de manos del director aragonés Miguel Ángel Lamata, director de "Nuestros amantes", película en la que participó Gabino Diego.

"Me alegra mucho que me den un premio aquí, en el pueblo de Paco Martínez Soria, en Aragón, porque quiero mucho a esta tierra", afirmó el actor madrileño, ganador del Premio Goya a la Mejor interpretación masculina de reparto en 1990 por la cinta "¡Ay, Carmela!", dirigida por el oscense, Carlos Saura.

Lamata destacó la dilatada filmografía de Gabino Diego, que también formó parte del elenco de "Belle Époque", la oscarizada película de Fernando Trueba en 1993. "Me hace sentir viejo que me den un premio por mi carrera, porque yo quiero seguir trabajando -dijo entre risas y con mucho sentido del humor- pero me hace ilusión que la gente se acuerde de las películas que he hecho y le hayan divertido".

El acto estuvo conducido por la actriz Elena Lombao, y arrancó con un sentido aplauso del casi medio millar de personas congregadas en el Teatro Bellas Artes para rendir homenaje a la turiasonense Marisa Porcel Montijano, fallecida este miércoles y que el Festival de Cine de Tarazona quiere reconocer mañana sábado en la gala de clausura.