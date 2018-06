El festival Zaragoza Escena llenará septiembre de estrenos

A pesar de que esta va a ser su segunda edición, el festival internacional de teatro, danza y circo Zaragoza Escena lleva ya tres años acumulando experiencia. En esta ocasión, serán 19 los espectáculos que se presenten entre el 14 y el 30 de septiembre en la capital aragonesa, de los cuales todos menos tres todavía no se habían visto en Zaragoza. Según apuntaron sus responsables, aún quedan varias actividades por cerrar, sobre todo las circenses, por lo que en las próximas semanas se conocerán nuevos detalles del cartel de Zaragoza Escena.

Del total de actividades programadas, cabe destacar que siete son propuestas aragonesas, ocho de ámbito nacional y cuatro de compañías internacionales procedentes de lugares tan dispares como México o Reino Unido. De los estrenos, varias son también las producciones aragonesas y, según Fernando Rivarés, esto no responde a una cuestión de «cuota». «El teatro en Aragón tiene el mismo nivel que todos los demás espectáculos que vienen y la misma calidad que las compañías internacionales». Por su parte, Cristina Yáñez, representante de Asemtar, destacó el papel de las mujeres en esta cita, que gracias a un acuerdo firmado por el Ayuntamiento de Zaragoza llamado Temporadas de igualdad va a permitir que las mujeres creadoras estén en igualdad de condiciones con los varones. La propia Yáñez estará presente en el festival con una obra que presentó hace dos meses llamada Reglas, usos y costumbres en la sociedad moderna.

muchas novedades/ De las 19 producciones del festival, siete se estrenarán mundialmente en Zaragoza, de los cuales cinco son espectáculos de compañías aragonesas (tanto de danza como de teatro). Teatro del Temple será una de las encargadas de mostrar en primicia su trabajo, 1971, una obra que resulta de la mezcla de la danza, el teatro y un concierto. Teatro Imaginario & Drunken Cowboys, por su parte, presentarán Teruel-Texas (palabras en la carretera) que también mezcla varios aspectos de las artes escénicas en su conjunto. Proyecto 0.1 será la propuesta de los también aragoneses Nøcollective y La hierba siempre volverá la producción conjunta de Imaquinaria y Grupo de Teatro Comunitario del Gancho. Por último, Polvo, niebla, viento y sol, de la compañía Pares Sueltos, presentará un espectáculo en el que «la diversidad será la protagonista», según advierten, y es que una de las características de este grupo es la inclusión de artistas con diversidad funcional.

Los mexicanos Cuatroxcuatro y Here, una coproducción catalanofrancesa, ponen el punto internacional a estos estrenos a los que se suman otros que, a pesar de haberse visto ya en otras partes de la geografía española y europea, todavía no habían estado en Zaragoza. Así pues, una producción francesa de Oliver Dubois, My body coming forth by day, se estrenará por primera vez en España en este festival, otras seis obras se podrán ver por primera vez en Aragón y otras dos nunca habían estado en Zaragoza. Entre estas últimas destaca Grito pelao, un espectáculo de flamenco contemporáneo a cargo de la coreógrafa Rocío Molina y la cantante Sílvia Pérez Cruz u Oskara, de la compañía vasca Kukai, que el pasado año se hizo con tres premios Max.

«Jamás habíamos programado tantas actividades ni tampoco tan variadas. Zaragoza se está convirtiendo en una ciudad lovely, es decir, amante de la cultura. Esperemos que así sea durante mucho tiempo», expresó Carlos Martín, representante de ARES.

Por otra parte, seis serán los escenarios que las artes escénicas ocupen durante la segunda quincena del próximo septiembre: el Teatro Principal, el del Mercado, el de las Esquinas, el de la Estación, el Teatro Arbolé y Etopía, un espacio en el que, según adelantó Rivarés, la tecnología tendrá un papel protagonista.

Además de todas estas citas y espacios, se van a preparar toda una serie de actividades paralelas que llenarán las calles zaragozanas de danza y teatro.

Este encuentro está organizado entre el Patronato de las Artes Escénicas y las dos asociaciones de nuestra comunidad que reúnen a las empresas de este sector, ARES y Asemtar. Por primera vez, Zaragoza Escena va a contar también con una aportación económica de 15.000 euros del Ministerio de Cultura.