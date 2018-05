Un fin de semana entre artistas de circo y malabaristas

Con el inicio de los talleres circenses; y un espectáculo denominado Mañoret, en el que participaron los mejores artistas de circo de Aragón: Yara, Cristina, OX, Miguel Pollán, Vanedú, Marce, Mario Cosculluela, Henry, Gatto y LittleG y ferroprotina, que demostraron su buen hacer en disciplinas como bola de equilibrio, trapecio, pelotas de rebote, funambulismo, straps, telas o aro, se inauguró ayer el Encuentro de malabaristas y artistas de circo, que se celebra hasta mañana en la sala Multiusos y el Parque José Antonio Labordeta.

Medio centenar de personas están inscritas en esta cita, que se celebra por primera vez en Zaragoza, aunque es su undécima edición. Las anteriores tuvieron lugar en Villanueva de Gállego y Utebo, cinco en cada una, que permitía acampar en el mismo lugar del encuentro; «pero era importante hacerlo en Zaragoza para darnos a conocer a la ciudad», aseguró Vanessa García, presidenta de la Asociación de Malabaristas de Zaragoza (AMZ), que adelantó la programación junto al expresidente, David Abu-Kdheir.

La jornada de hoy comenzará con talleres, a partir de las 11.00 en la Multiusos, salvo del de clown, que se celebrará en el C. C. Universidad. Habrá de malabares, trapecio simple y doble, aros, telas, bolas de equilibrio, etc.

Los primeros pasos de la asociación de malabaristas los dieron en el entonces Parque Grande, por lo que, en esta edición, quieren «reivindicar este espacico como un lugar abierto para el arte y el circo», con la denominada Ruta del circo, que comenzará a las 17.30 HORAS, en la fuente del Batallador; y que recorrerá el espacio de la mano de La banda de Otro y The funest troupe.

Ya por la noche, tendrá lugar (21.00 horas, en la sala Multiusos) la gala de circo con artistas de talla nacional e internacional. Estarán la zaragozana Mariloli (ganadora del premio a mejor número de circo aragonés por su trapecio doble en los galardones Marcelino Orbés), Eleni Anastasi (malabares/ hula), Miguel Gigosos Ronda (pelotas), Mago Peace (fusión de magia y malabares), Vane lunática (danza contemporánea, teatro y pole dance acrobático), el finlandés Lauri Koskinen (malabares), Fedito Menini (manilpulación de objetos y malabares. Y como presentadora, Jimena-Mecha. La entrada costará 10 euros. Los participantes son «profesionales y presentan números increíbles». La noche acabará con un concierto de Sara Gale Band.

La mañana del domingo estará dedicada a los deportes malabarísticos. A las 12.00 habrá una Olimpiada infantil en el Parque José Antonio Labordeta, «si el tiempo no lo impide, que entonces se celebraría en la Multiusos con actividades como recorridos con hulahop, diábolos, juegos de mazas... «en definitiva, juegos adaptados a los niños». Seguirá una olimpiada para adultos y lanzamiento de malabares, que consiste en «tirar los instrumentos con los que hacemos malabares». El encuentro se cerrará con una comida de hermandad entre todos los participantes.