Fito y Fitipaldis traen su rock a un Príncipe Felipe abarrotado

Fito y sus Fitipaldis llegan hoy al Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza para protagonizar el concierto más multitudinario del viernes, que no el único, pues las propuestas son múltiples y de los más variadas. Un menú que va desde la canción de autor de Pablo Gerrero, el italiano Vinicio Capossela o el chileno Pez Mago, a la psicodelia rock de Mi Capitán, pasando por el eclecticismo tecno de Cycle, el rap de Víctor Rutty, Robert del Pyro y Dj Kaef o el folk blues de Honky Tonky Sánchez, entre otros platos musicales.

Fito Cabrales regresa a la capital aragonesa con todas las entradas del Príncipe Felipe vendidas desde hace meses. Llega con una gira en la que celebran los 20 años de la banda y que les está llevando a otras 20 ciudades. Los Fitipaldis han preparado un repertorio exclusivo de éxitos. En cada concierto Fito invita a diferentes artistas y amigos a subir al escenario para compartir canciones, y que hoy en Zaragoza tendrá como invitados especiales nada menos que a Amaral.

Abriendo el concierto estará Muchachito al más puro estilo hombre orquesta que, con seis pedales a los pies (bombo, cajas, charles, platos) y guitarras en mano, inaugura cada noche las actuaciones de esta gira. El concierto de esta noche comienza a las 21 horas.

vinicio capossela / El multiinstrumentista italiano vuelve a la capital aragonesa para inaugurar la edición primaveral del ciclo Bombo y Platillo tras su debut en la ciudad en las pasadas fiestas del Pilar, pero cambiando la exuberante configuración de aquella ocasión por un formato trío. Capossela presenará los temas de Canzoni della Cupa, que acaba de publicarse en España y ha sido disco de oro en Italia. Completa la noche el aragonés Rube, el primero de los talentos locales que pasarán por el ciclo en esta edición. Será en el Centro Cívico La Almozara, a las 20 horas.

mi capitán / Después del primer disco de Mi Capitán, Drenad el Sena, no era tarea fácil conseguir convertir en un grupo estable la unión de músicos de procedencias diversas pero, sobre todo, amigos. Son Gonçal Planas (voz y guitarra, miembro de Sanpedro y tourmanager de Love of Lesbian), Dani Ferrer (teclados, Love of Lesbian), Víctor Valiente (guitarra, Standstill y Sidonie), Ricky Falkner (batería, Egon Soda, Standstill e Iván Ferreiro entro otros), Ricky Lavado (percusión, Standstill, Nudozurdo y The Secret Society), Julián Saldarriaga (guitarra, Love of Lesbian) y Ferran Pontón (bajo, Egon Soda). Presentan su nuevo trabajo Un tiro por la salud del imperio a las 20.00 horas en Las Armas.

Cycle / Cycle es una banda formada por el productor David Kano, los coros y performances de la actriz y bailarina La China Patino y las guitarras de Carlos F. Calderón. Utilizando herramientas del siglo XXI, unen la tecnología y viejas guitarras para crear sonidos que van del electro al pop y del punk al techno con mucha clase. Están de gira con Electrik, su cuarto disco, que presentan en la sala López a las 21.30 horas.

honky tonky sánchez / Carlos Sánchez se une a mediados de los 90 a uno de los proyectos resultantes de la disolución de Surfin’ Bichos: Mercromina. Con ellos graba 5 álbumes hasta su disolución en 2006. El año 2008 supone el nacimiento de Honky Tonky Sánchez, el proyecto de Carlos en solitario, canciones en tono folk blues con aire americano, en las que se narran historias desgarradoras, al estilo de John Fante o Raymond Carver. Hoy actúa en La lata de bombillas a las 22.00 horas.

pez mago / Pez Mago es el nuevo proyecto del compositor y cantante Lucas Álvarez de Toledo. Lucas es un cantautor bastante atípico dentro de su generación. Nacido en Madrid, criado en Londres, ha actuado por toda Latinoamérica, USA y también toda Europa y parte de Oriente Próximo. Sus conciertos destacan por utilizar el humor y el ritmo, así como por la poesía en todas sus letras. Actúa en La bóveda del albergue a las 21 horas.

víctor rutty / Víctor Rutty, el MC, miembro del grupo The Louk, cuenta como uno de los mayores exponentes de la escena rap de Burgos. No sólo destaca al micro, también se ha hecho un nombre con lata en mano. En su último trabajo Orígenes aparece junto a Rober del pyro y Dj Kaef, con quienes lo presenta hoy en La casa del loco a las 21.00 horas.

y además / Los antes enumerados no son los únicos conciertos de la jornada. Además, estarán El sobrino del diablo y Comdedidos en el Juan Sebastián Bar (21.30 horas); Connie Corleone & The Rippers, en El Corazón Verde (21.30 horas); Karoshi y Ardi Beltza, en La ley seca; Poison Heart (tributo Ramones), en la sala Zeta (21.00 horas); Wind Atlas y Lux Naturans, en el Pub El Zorro (23.30 h); Blues & Decker, en Rock & Blues (21 horas); The Wizards, en la sala Creedence (22.00) y Day22 en DRch Rock (22.00 h) y Los 3 Norteamericanos en Drinks & Pool, a las 19.30 horas.