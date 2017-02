Flamenco sin tablaos

Peinetas, volantes y zapatos de tacón no parecen ser imprescindibles para la nueva revelación del flamenco. La barcelonesa Rosalía Vila excava en las raíces tradicionales del género y traslada aquellos cantes remotos a su universo más personal y contemporáneo. Tras más de una década en escenarios de todo el mundo, con 23 años publica su primer disco, Los Ángeles, grabado junto a Raül Fernández, Refree, músico y productor que ha trabajado con un ecléctico abanico de artistas, de Lee Ranaldo a Rocío Márquez, de Josh Rouse a Sílvia Pérez Cruz. Un trabajo que hoy, a las 21.30 horas, presentan en el Centro Cívico Delicias, dentro del ciclo De la Raíz.

Un «flechazo con Camarón» fue el detonante de la pasión de Rosalía por el flamenco. A los 13 años, cuando sus amigos escuchaban al artista gaditano en el parque, ella decidió que quería dedicarse al cante. Empezó a estudiar flamenco al lado de Miguel Vizcaya, el Chiqui, que le descubrió algunos de los cantes antiguos que se recuperan en Los Ángeles. «He empezado desde cero. Ni vengo de familia de músicos ni sabía nada de flamenco. Todo ha sido dedicación y aprendizaje», explica.

«El disco es una reivindicación de cantes antiguos desde una visión actual y personal», comenta. Ella se encargó de «investigar a nivel de letras y cantes», y Refree trabajó en la producción. «Él es libre, no piensa si algo está bien o mal, arriesga», dice. Desde la primera canción que interpretaron juntos en el estudio, una versión del I see a darkness de Bonnie Prince Billy, se dieron cuenta de que había «una conexión especial» porque ambos entienden la música «de igual manera».

«No veo la música compartimentada en géneros, la entiendo como un todo. Y me gusta experimentar con ella», asegura Rosalía, convencida de que los géneros no definen a los artistas de la generación millenial, los cuales, dice, «cada vez son más globales y reciben influencias de todo el mundo». Esta visión marca Los Ángeles: el flamenco se empapa de todas las influencias que ha recibido, del cante antiguo de La Niña de los Peines hasta artistas del momento como Kendrick Lamar y James Blake, pasando por ritmos clásicos, folk y punk.

Si algo tienen en común las 12 canciones del disco es la muerte. «Acercarme a ese tema me ayuda a entender mejor la vida», dice Rosalía. Tras colaborar con La Fura dels Baus en Singapur, telonear a Miguel Poveda en Cadaqués y participar en dos ediciones del Primavera Sound junto a Rocío Márquez y C. Tangana, Rosalía, aliada con Refree, logró colgar el cartel de sold out en Madrid y Barcelona en octubre, antes de que Los Ángeles llegara a las tiendas. Rosalía pisa fuerte.