La fuerza de las mujeres sube al escenario con Yo soy Coco

No solo es una obra de teatro que rescata para nuestros días la figura de una mujer universal, sino que además está creada, realizada e interpretada por mujeres. Actrices para la Escena, la plataforma creada por Blanca Resano para reivindicar la presencia femenina en el teatro, estrena hoy en el Principal su último espectáculo, Yo soy Coco, una comedia ligera que tiene a la legendaria modista y diseñadora Coco Chanel como piedra angular de la narración.

No es casualidad que la obra se estrene el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ya que desde la plataforma «abanderaremos causas que defienden el papel de la mujer en la sociedad mientras siga habiendo mujeres que son asesinadas cada día», dijo Resano, que es la directora del montaje y tuvo la idea original.

«Las mujeres tenemos que seguir ocupando puestos de dirección, gestión, técnicos e interpretación», defendió, y definió la obra, «que no tiene nada que ver con Reinas», su anterior éxito, como una «comedia donde rescatamos el nombre de Gabrielle Chanel», dijo. «Echo de menos el nombre de las mujeres que han hecho grandes cosas, y de ella no se ha hablado tanto, y no siempre bien», añadió.

«No es exclusivamente una biografía del personaje, lo que quería era plasmar a través de mi filtro lo que fue esa mujer, un ejemplo para aceptarse a una misma», comentó Susana Martínez, la autora del texto original. Directora y dramaturga estuvieron presentando ayer la obra junto al reparto, parte del equipo técnico, el consejero de Cultura Fernando Rivarés y el gerente del Teatro Principal, Víctor López.

cinco ‘cocos’/ En Yo soy Coco, la diseñadora aparece representada por cinco actrices aragonesas, Carmen Marín, Amor Pérez, Ana Marín, Inma Oliver y Ana Pérez Sancho. «Hay cinco Cocos y cada una tiene su personalidad, pero el personaje es el mismo, en la misma época dentro de la obra», aclaró Carmen Marín. Apareciéndose en forma de espíritu, «Coco va explicando su vida e inquietudes, para que se vea lo mucho que costó todo lo que hizo, en una parte de su vida ya avanzada», explicó.

Por otro lado, la obra lleva al espectador a la actualidad, en la redacción de Femme, una prestigiosa revista de moda de París. Aquí aparecen otra serie de personajes, que incluye a la protagonista real de la trama, Ángela, una periodista de investigación interpretada por Nuria Herreros que atraviesa «una crisis vital, y que encontrará en el espíritu de Coco las fuerzas para seguir adelante, descubriendo que están en ella misma», explicó la dramaturga Susana Martínez. Resano dijo que la trama de la obra es una metáfora de lo que quieren reflejar, que es que «el espíritu de Coco Chanel sigue presente hoy en día para las mujeres».

El resto de personajes que aparecen en esta ambientación contemporánea los interpretan Marissa Nolla, Luisa Peralta, Irene Alquézar y Amparo Luberto. «Quiero dejar claro que no escribo teatro para mujeres, están dirigidas tanto a mujeres como a hombres, viejos, jóvenes, etc., pero sí escribo para protagonistas y personajes femeninos, ya que el teatro ha sido escrito tradicionalmente por hombres, y es la pequeña aportación que yo hago para cambiar las cosas», explicó la autora del texto, y añadió que «ha sido muy terapéutico para mí conocerla, porque aceptarnos tal y como somos es lo que nos hace a las mujeres libres y hermosas». «Nos gustaría vivir de la interpretación, trabajar para lo que nos hemos formado y lo que queremos ser», resaltó la actriz Carmen Marín.

PATROCINIOS / A la presentación de la obra también acudieron varios de los patrocinadores privados con los que ha contado Actrices para la Escena, a los que Resano agradeció «el apoyo», a la vez que defendió que la entrada de la pequeña y mediana empresa en la cultura es «esencial, porque hay que pagar sueldos, dar de alta en la Seguridad Social, etc., y es importante que las compañías busquemos patrocinio», además del «compromiso potente con la cultura» que debe tener la institución pública.

Yo soy Coco estará en el Teatro Principal del 8 al 12 de marzo, todos los días a las 20.30 horas excepto el domingo 12, que comenzará a las 18.30, y además el viernes habrá un encuentro con el público tras la obra. El precio de las entradas estará entre 5 y 25 euros.