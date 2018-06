Gabriel Latorre y Gemma Cuervo, reconocidos por la Academia de Cine Aragonés

Teatro, cine y televisión son tres de los puntos que unen las trayectorias del actor Gabriel Latorre y de la actriz Gemma Cuervo, que juntas suman más las más de siete décadas que reconocerá la Academia del Cine Aragonés en su gala anual de los Premios Simón de esta noche en Zaragoza.

Como aperitivo de la fiesta del cine aragonés, el galardonado con el Simón de Honor este año, Gabriel Latorre, y la embajadora del cine aragonés 2018, Gemma Cuervo, han atendido a los medios de comunicación en una rueda de prensa horas antes de la gala, acompañados del presidente de la academia aragonesa, Jesús Marco.

Gabriel Latorre (Zaragoza, 1953), con más de setenta trabajos a lo largo de sus casi 40 años de carrera, recibirá este año el premio Simón de Honor en reconocimiento a una trayectoria en la que ha trabajado con directores como Fernando Colomo, Pedro Almodóvar, Luis García Berlanga o los hermanos Trueba.

"Me fui de Zaragoza a Madrid y desde entonces no he parado de hacer cine. Siempre que he podido he regresado a mi cuna natal y siempre he sentido la tierra maña muy dentro de mí", ha expresado el intérprete, quien ha figurado en producciones de prestigio como 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' (1988), 'Amantes' (1991), o 'Libertarias' (1996).

Viejo conocido también de los escenarios, Latorre ha confesado que se enamoró del teatro en el Principal de Zaragoza, donde tras presenciar en directo su primera obra descubrió que quería ser actor.

"El teatro tiene toda esa maravilla de sentir el contacto del público, pero tiene un problema: se va como el humo. Sin embargo, el cine siempre lo puedes volver a ver y queda inmortalizado para siempre", ha comparado este polifacético intérprete, que ha trabajado en cine, teatro, televisión y radio.

Latorre es uno de los actores secundarios más populares después de participar en más de 70 trabajos a los que se suman su recientes apariciones en la serie 'Grupo 2 Homicidios' y en el cortometraje 'El vuelo de Lena', ambas producciones nominadas en los Premios Simón.

Un certamen que se celebra hoy en el Auditorio de Zaragoza a partir de las 20:00 horas y que cuenta para su séptima edición con una embajadora de reconocido prestigio, la veterana intérprete Gemma Cuervo, recordada en sus más de cincuenta años de trayectoria en películas como 'El mundo sigue' (1965), 'Vente a Alemania, Pepe' (1971) u Odio mi cuerpo (1974)

Cuervo, intérprete de prestigio en series como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina', ha definido su profesión como "maravillosa" y "admirable", a pesar "sufrir muchísimo" en décadas anteriores, ha recordado, y que incluso en la actualidad "cuando hay un roto no lo cosen".

En cuanto al reconocimiento como embajadora del cine de Aragón, la actriz ha dicho sentir gratificación por ser distinguida en un lugar en que siempre ha estado encantada de trabajar junto a su marido, Fernando Guillén, con el que fundó una compañía teatral con la que recorrió los teatros de toda España.

"Siempre nos adelantábamos a los grandes títulos y a Zaragoza veníamos a pasar un mes y medio o incluso tres meses. Recuerdo la ciudad con mucho amor, respeto y cariño, incluso ayer paseando por la calle pude saludar a mucha gente de todas las edades", ha expresado la popular actriz.

Gemma Cuervo será solo una de las muchas mujeres protagonistas de esta gala, en la que se reivindica el papel femenino en la historia del cine y que contará también con la actriz Amor Pérez como presentadora, Blanca Resano a la dirección y Susana Martínez, que firma el guión.

Y es que, "es duro ser mujer en la industria del cine" ha manifestado Cuervo, quien se ha mostrado encantada de que la mujer tenga voz y lugar en la industria cinematográfica, donde todavía hay que trabajar por su visibilización.

En este sentido, el director de la Academia de Cine Aragonés, Jesús Marco, ha incidido en que la gala de este año hará especial hincapié en las mujeres en el cine y no solo delante de la pantalla, sino también a cargo de la parte técnica.

En la gala de esta noche un total de 16 obras tratarán de alzarse con una de las estatuillas en las categorías a mejor cortometraje, documental, dirección, fotografía, producción, interpretación, guión, montaje, vestuario y una décima categoría especial.