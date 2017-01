George R. R. Martin vuelve a retrasarse

Jarro de agua fría (en este caso, más bien de hielo) para los seguidores de Juego de tronos. George R. R. Martin ha confesado en su blog que no ha acabado aún la escritura del sexto volumen de la serie de libros, Vientos de invierno. Y a cambio un poco de calor para animar a sus lectores: cree, pero ojo, solo cree, que lo tendrá listo en el 2017.

En enero del 2016, Martin dio la noticia que muchos temían: Vientos de invierno no estaba acabado, y por lo tanto no se podría publicar, como esperaba, antes del estreno de la sexta temporada de la serie de HBO inspirada en sus libros. A partir de ese momento dijo sentirse liberado de cualquier calendario comprometido... pero la cosa se ha puesto aún peor, y todo indica que la séptima temporada de Juego de tronos, prevista para este verano, se estrenará también llena de spoilers respecto a un libro en el que teóricamente se base pero que aún no se habrá publicado. En su post del año pasado, Martin confesaba que el 1 de enero era la fecha límite necesaria fijada por su editorial para garantizar que el libro apareciese antes del estreno de la sexta temporada. Aunque la séptima empezará este año más tarde, que el libro aún no esté acabado implica que es prácticamente imposible (debería estar finalizado en un mes) que llegue antes.

En mayo del 2016, con el estreno de la nueva temporada de la serie, Martin se limitó a facilitar un nuevo capítulo adelantado en el que se confirmaba que, ante el reiterado retraso de los libros (el sexto y el séptimo) en los que se debían basar las temporadas televisivas a estrenar en el 2016, 2017 y 2018, las líneas narrativas de libros y TV divergerían cada vez más.

De hecho, la sexta temporada ya contó con material del libro aún por finalizar, y la séptima y penúltima temporada debería incluir también contenidos del séptimo libro de Martin, Un sueño de primavera, que debería concluir en su frente editorial la saga en una fecha absolutamente impredecible.

COMO QUIEN NO QUIERE LA COSA.../ En una respuesta a un fan en su blog No a blog, dentro de los comentarios sobre uno de sus posts dedicados al fútbol americano, Martin le dice: «Aún no está acabado, pero he hecho progresos. Aunque no tantos como esperaba hace un año, cuando pensaba que ya estaría listo en estas fechas. Creo que saldrá este año (pero, hey, lo mismo pensaba el año pasado)».

El invierno está tardando en venir...