El Goya empeñado

En el escaparate de una tienda de segunda mano de Vitoria reposaba hasta ayer sobre un mueble rosa un Goya de cine. Concretamente, la estatuilla que los hermanos Juanma y Eduardo Bajo Ulloa recibieron en 1992 por el guion de Alas de mariposa. Su precio: 4.999 euros. Cuando la noticia empezó a circular, el responsable del establecimiento lo retiró «para evitar jaleos». Pero ¿qué hacía ahí un premio como ese?

Según confirmó a este diario el encargado del Cash Converter de Vitoria, fue el propio Eduardo Bajo Ulloa, que actualmente trabaja de camarero en un restaurante de la ciudad, el que llevó hace unos días el Goya, «que es auténtico». No lo empeñó en ese momento, sino que lo dejó en depósito, lo que implica que, si se vende, Bajo Ulloa se lleva el dinero pactado. Si no hay cliente, no hay dinero. El encargado, sin embargo, apuntó que «es muy difícil de vender» debido a su elevado precio. La cantidad no la decidió el guionista sino los responsables del Cash Converter. La pregunta, pues, era obvia. ¿Por qué no poner un precio más asequible para que aumentaran las posibilidades de transacción? «No puedo responder», dijo el encargado, esgrimiendo la política de protección de datos. ¿Puede ser todo esto entonces una simple operación para dar publicidad a la tienda? «Sin comentarios».

Año de la inscripción

Pero el enigma del Goya no acaba ahí. En la inscripción pone Mejor Guion Original 1991. La Academia de Cine –organismo que entrega cada año los premios– tiene por norma poner en los cabezones el año de la ceremonia (y no el año de estreno de la película, que es el anterior). Montxo Armendáriz fue, en 1991, el ganador del Goya al mejor guion original por Las cartas de Alou. Para despejar dudas, el director navarro ha publicado en Twitter una foto de su trofeo donde, efectivamente, se especifica el año: 1991. ¿Qué pasa, pues, con el Goya de Bajo Ulloa? Que hubo un error. El único año en el que se ha producido, según fuentes de la Academia. La empresa que esculpe los datos en la peana se equivocó aquel año y, en lugar de poner 1992, puso 1991. Es decir, en el premio de Bajo Ulloa debería leerse 1992. En el suyo y en el de todos los galardonados en aquella ceremonia, claro.

Alejado de la industria

Al contrario que su hermano Juanma, que sigue activo en el mundo del cine (su último filme es Rey gitano, del 2015), Eduardo Bajo Ulloa ha desaparecido del mapa de la industria. Tras triunfar con Alas de mariposa (Concha de Oro en San Sebastián), ambos escribieron a cuatro manos el guion de La madre muerta (1993). Fue su última colaboración. Eduardo se ganó la vida también con videoclips para Joaquín Sabina, Los Enemigos y Barricada y en el 2001 dirigió el corto El hombre ubicuo.

Esta es la primera ocasión que se sepa en que alguien pone a la venta su Goya. En el caso de los Oscar, por ejemplo, los ganadores firman un contrato que les prohíbe mercadear con la estatuilla sin antes ofrecérsela a la Academia de Hollywood por un único dólar pero no es el caso de España. Según los estatutos de la Academia, el Goya es propiedad del ganador, por lo que puede hacer lo que considere oportuno. Guardarlo o venderlo.