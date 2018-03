«Hacer reír a la gente requiere muchas dosis de energía»

«La gente que vino ayer se lo pasó muy bien, y de testigo estoy yo que lo vi», dijo Josema Yuste entre risas. Yuste estaba haciendo referencia a Taxi, la obra de teatro que protagoniza y que estos días se está representando en Zaragoza en el teatro del Colegio del Salvador (Jesuitas). El reparto de esta función se reunió ayer en un restaurante de Zaragoza para presentar esta obra que viene por segunda vez a la capital aragonesa, aunque los actores no son los mismos de la primera vez. «El reparto ha cambiado para bien, Josema tuvo que esperar a que saliéramos todos de la cárcel para poder reunirnos», bromeó Sergio Fernández, más conocido como El monaguillo. Taxi podrá verse hoy sábado a las 20.00 horas y mañana a las 18.00 horas, aunque ya lleva dos días en cartel.

La obra gira en torno a la vida de un taxista (Josema Yuste) que está casado con dos mujeres. En un momento, este personaje se ve involucrado en un delito y la policía le investiga. La banda sonora de esta ficción la pone el público con sus risas, que son reiteradas, según cuentan los actores. «Objetivamente es la comedia que he visto en la que más se ha reído la gente. Yo he visto muchísimo teatro, y es una de las obras en las que más he oído reír a los espectadores», reiteró Yuste. Esta opinión viene respaldada por el éxito que ha tenido la función entre el público: mientras estuvieron en el Teatro de La Latina de Madrid batieron el récord –que poseía Lina Morgan– de días consecutivos agotando localidades en dicha sala, con un total de catorce jornadas consecutivas.

Esta obra está basada en el guion original de Ray Cooney que se estrenó en el año 1983 en el Shaftesbury Theatre del West End de Londres, donde estuvo más de doce años ininterrumpidamente, para después dar el salto a Broadway. Después de tantos años desde su salida a los escenarios, Yuste quiso adaptar la obra a la actualidad porque reconoce que tenía un cariz «muy machista». En España, Taxi se estrenó hace tres años.

Esta función va «in crescendo» a lo largo de los más de los 90 minutos que dura, pero también ha madurado mucho desde que se estrenó. «Después de tantos meses, llevamos mucho tiempo juntos y tenemos ya mucho rodaje», contó El Monaguillo. Esta evolución la pueden notar aquellos espectadores que hayan visto la obra más de una vez, ya que, según dice Yuste, Taxi «no es igual todos los días, es literalmente imposible», a lo que El Monaguillo añadió que, a pesar de saberse el argumento, «la gente que ha repetido se ha vuelto a reír». Según cuentan, las carcajadas son tan inevitables que hasta los actores han de aguantarse.

El famoso integrante de Martes y Trece reconoció también que Taxi es una comedia «blanca e intrascendente». «Es teatro de entretenimiento, y lo defiendo aunque no nos vayan a dar premios por ello», declaró. «Cuando empecé a trabajar con Josema me dijo que con él yo no iba a ganar premios, pero que iba a comer del teatro, y bien además», añadió Javier Losán.

Además de los ya mencionados Yuste, Fernández y Losán, el reparto se completa con la participación de Esther del Prado, Maribel Lara y Santiago Urrialde. Todos coincidieron ayer en señalar que la comedia requiere mucho esfuerzo y trabajo, ya que «hacer reír a la gente requiere muchas dosis de vitalidad y energía». «Para hacer reír hay que sufrir», remató Yuste, que acabó definiendo su profesión como «terapeuta de la risa».