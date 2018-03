«Has de estar tranquila para expresar el alma»

–Cuando la gente llega a los 40 entra en crisis, usted, sin embargo, publica 40 quilates.

–(Risas) Como decía el sabio, de la crisis hay que sacar una oportunidad. Este cambio de prefijo a mí me ha dado una visión muy positiva de lo vivido y de lo que está por venir. Me siento muy plena, en un momento muy bonito y hay que celebrarlo.

–Desde luego no es una mirada hacia atrás porque en este disco se ha renovado...

–Sí, sí, es un paso siempre hacia delante. Por supuesto, una no puede dejar de ser lo que es ni lo pretendo ni lo quiero porque cuesta mucho trabajo encontrar tu esencia o al menos conservarla durante todo este tiempo. Pero partiendo de esa esencia, de lo que es una y de la música que hace una, la intención es siempre renovarte. No miro hacia atrás con melancolía sino con mucha alegría y como una celebración para continuar hacia delante.

–Si algo destaca de Pasión Vega es su naturalidad, ¿por qué es tan raro ver naturalidad hoy en día en la música?

–(Piensa) Bueno, no sé a qué se debe… En mi caso, siempre he trabajado con los mimbres que tengo dentro de mí, con mis emociones, con mi sensibilidad y todo eso aplicándolo a la música, a la voz y a la expresión corporal. Siempre he buscado esa realidad. Todo parte de la humildad, el trabajo diario, el saber que las cosas cuestan mucho esfuerzo y que hay que tener mucha paciencia porque esto es un camino de largo recorrido y eso también te da una serenidad y humildad. Es una profesión de muchos altibajos y hay que saberlo desde que se comienza, el viento no siempre viene a favor pero una tiene que continuar y pelear y siempre encuentra gente en el camino que te impulsa y te das cuenta que todo eso son baches como los que hay en la vida de cualquier ser humano. Después, viene un enorme aprendizaje y volver con más fuerza y energía.

–¿Cómo logra transmitir tanto desde el escenario?

–Has de sentirte muy tranquila para poder expresar el alma y dejarte la vida en cada concierto siendo muy verdad todo lo que estás proponiendo en escena.

–En este disco hay una canción compuesta por Carmen París.

–Es una de las mujeres que más quiero y más admiro, me encanta su música y siempre le decía que me tenía que hacer una canción. Y ha llegado el momento, me ha regalado un temazo que se llama La del chaparral. Es una canción muy tradicional y al mismo tiempo muy descarada y fresca.

–¿Qué le supone actuar en Zaragoza?

–Es un lugar imprescindible para mí. Tengo ganas de reencontrarme con este público y saber qué opinan de este nuevo trabajo y la propuesta escénica. Me gusta venir a esta tierra tan maravillosa donde lo musical, el sentido del humor y las influencias musicales de muchos lugares que llegan a la ciudad son muy bien acogidas.

–¿Cómo va a ser el concierto?

–Es un engranaje donde vamos cantando las canciones nuevas con canciones que me gustan mucho y son importantes para mí, que el público ya conoce y que no pueden faltar en el concierto. Y a través de esas canciones cuento mi historia, mis sensaciones, mis vivencias pero todo de una manera muy natural, como si de un juego se tratara y de una manera muy colorista. Podemos pasar de la tristeza más absoluta a la mayor de las alegrías.

–Como mujer que es, ¿qué opina de la huelga de mañana?

–A mí me toca trabajar ese día y no puedo hacer huelga pero, bueno, en mi caso sí que tengo muchos momentos, en el escenario, en canciones, en entrevistas, en los que tengo voz para poder denunciar esta problemática y poder dar así un impulso a la mujer. Yo estaré de corazón con ellas y si puedo, me uniré a alguna de las manifestaciones.