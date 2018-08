«Hasta en la circunstancia más atroz hay chispazos de humor»

<b>–¿Está nervioso por el estreno?

</b>–No me suelo poner nervioso, la verdad. Estoy muy tranquilo porque tengo la sensación de haber hecho un trabajo que está bien y que es muy divertido. Esta es una película que va dirigida a todos los niños pero también a todos los niños interiores que tenemos los adultos.

–Un mantra muy repetido este.

–El 90% del cine que se hace es para niños, esa es la realidad. Esta película está demandando notoriedad. Si la gente va o no va, eso ya está en manos del destino.

<b>–Esta semana el cine ha vuelto a situarse en el centro del debate político por las palabras del ministro sobre la bajada del IVA y las salas de cine. ¿Cuál es su posición al respecto? </b>

–Si bajan el IVA del cine yo soy partidario de que las entradas bajen también. A mí el cine no me parece caro, si lo comparas con una copa que te puede llegar a costar 15 pavos, por ejemplo. Pero creo que la cultura, cuanto más asequible sea, mejor. Yo pondría las entradas más baratas todavía, porque seguro que la gente iría más al cine.

<b>–La película se basa en la saga literaria del mismo nombre, escrita por Roberto Santiago. ¿Ha sido fácil la adaptación?

</b>–Cuando pasas de la página a la pantalla siempre hay cosas que ajustar, pero partimos de un primer guion que estaba muy bien. La segunda versión la escribí yo junto a Roberto, porque lo que no tenía sentido era remar en una dirección contraria a las novelas. Sus personajes están magníficamente bien diseñados y además creo que Roberto acertó de pleno cuando decidió mezclar fútbol con misterio.

<b>–Y el misterio con los niños… Muy a lo </b><b>Stranger Things</b><b>.

</b>–Siempre es muy divertido ver qué pasa cuando un chaval se mete en una situación de misterio o incluso paranormal. No he visto ni un solo fotograma de esa serie, estoy deseando tener una semana de vacaciones –que no tengo desde 2014– para agarrarla y verme las dos temporadas del tirón. Me parece que la voy a disfrutar enormemente. He crecido viendo películas de Spielrberg donde los protagonistas eran gente joven, como E.T., Regreso al futuro, Los gunnies… Sintonizar con esto no ha sido complicado para mí.

<b>–Parece que la influencia de los 80 nunca se agotará. </b>

–En la película se hacen referencias a Tiburón, a Alien, a La jungla de cristal, a El resplandor… Están dirigidas a la gente más adulta, para que si te toca llevar al cine a tus sobrinos no te aburras.

<b>–El fútbol es la excusa y el misterio el eje vertebrador, pero detrás de todo hay un mensaje, ¿no?

</b>–El compañerismo, sí. Creo que, al final, casi todas las películas van sobre esto. La amistad y los lazos que nos unen a los seres humanos aparecen en todas las pelis. Vivir consiste en esto. Es cierto que existen los ermitaños y los anacoretas pero realmente todos necesitamos hacer las cosas con los demás. En ese aspecto, el fútbol es una muy buena metáfora.

<b>–¿Ha sido complicado trabajar con los niños?

</b>–No. Había compañeros que me dijeron que iba a ser un infierno, un Vietnam y un horror, pero yo me lo he pasado como un animal. Los nueve niños son hoy casi más mis amigos que otra cosa. De vez en cuando les he tenido que meter una bronca, y me aseguré de que fueran acojonantes y descojonantes a la vez. Estoy deseando que la película sea un éxito para que, igual, hagamos la segunda parte. Todos lo estamos deseando, y en gran medida es por culpa de estos nueve locos.

<b>–El reparto está plagado de rostros aragoneses como Jorge Usón, Gerald B. Filmore, Carlota Callén, Nacho Rubio, Raúl Sanz, Jorge Asín, Los Gandules, Laura Gómez-Lacueva, Samuel Miró…

</b>–Es marca de la casa. Yo siempre que puedo meto un puñado de aragoneses, hagan falta o no.

<b>–De nuevo, el humor está presente en su cinta. ¿Por qué siempre recurre a la comedia?

</b>–No sé quién dijo que el humor es la herramienta de la que echamos mano diariamente para no volvernos locos. El humor siempre está presente. Si coges una obra de Chéjov, uno de los mejores dramaturgos de siempre, aunque sea un drama tremendo, hay humor.

<b>–¿Estamos faltos de sentido del humor hoy en día?

</b>–Nunca es suficiente.

<b>–Usted no hace ni caso por tanto a ese cliché que dice que la comedia es un género de segunda.

</b>–No, hay humor en casi todas las películas, porque la vida es eso. A veces, en la circunstancia más atroz puedes encontrar un chispazo de humor que hace que se te escape una sonrisa, aunque sea por mera supervivencia. La comedia es un género menos premiado en los festivales, pero qué más da. A cambio, la gente es especialmente fan de las comedias y las consume mucho.

<b>–¿Cuáles son sus expectativas con </b><b>Los futbolísimos</b><b>?

</b>–He aprendido a no tener ninguna expectativa. He intentado hacer la mejor película posible y espero que guste a cuanta más gente mejor. Es cierto que la película es totalmente de encargo, pero como me dijo una vez Guillermo del Toro, muchas veces las películas encargadas sacan tu faceta más personal, y es lo que ha pasado. Hay mucho de Miguel Ángel Lamata en esta película.