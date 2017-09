Huesca, capital del teatro y la danza contemporánea

La Feria de Teatro y Danza de Huesca comienza hoy su trigesimo primera edición –se celebra hasta el jueves, 28– y lo hace como escaparate de las más recientes artes escénicas. Esta cita servirá de punto de encuentro entre compañías (hasta un total de 34), profesionales (alrededor de 400) y el público, que cada año asiste fiel a los diferentes escenarios.

Esta edición trae a Huesca a 34 compañías, de las que el 50% son de teatro y el otro 50% de danza. De ellas, una decena son aragonesas, cinco internacionales y el resto, de diferentes comunidades autónomas; que presentarán sus espectáculos ante alrededor de cuatrocientos profesionales, entre programadores, distribuidores y responsables de compañías. No solo es importante «la cantidad, si no también la calidad, porque está lo más representativo del teatro español», reconoce Jesús Arbués, director de la cita. Cada año se hace más complicada la selección; de hecho, recibieron más de 1.200 propuestas, así que «imagínate lo que es dejarlo en 34».

Las compañías responden, los profesionales también. ¿Y el público? «También, porque es una buena opción para ver teatro y danza» de todo el mundo «y yo creo que eso lo valora».

Para Arbués, repetir cifras de otros años, «abrir seis veces el telón cada día en siete escenarios, con 500 personas venidas de fuera y que todo salga OK ya es un éxito», asegura el director de la feria, que destaca la labor de intercambio y el ser punto de contacto con el teatro que se realiza en el sur de Francia.

ESTRENOS

Uno de puntos fuertes de esta cita son los estrenos; ya que los espectáculos de las compañías internacionales son la primera vez que ponen en escena en España; y del resto, tampoco se han visto muchas veces ya que «las compañías suelen comenzar aquí sus trayectorias». Y pone como ejemplo la actuación hoy, de Ana Fernández, que el jueves estrenó El lunar de lady Chatterley en el Teatro Español, donde ha estado el fin de semana y donde vuelve tras actuar hoy (23.00) en el Palacio de Congresos de Huesca. O la presencia de Teatro del Temple y Tanttaka Teatroa, que presentan Abre la puerta, que solo se ha podido ver durante dos días en el Teatro del Mercado, con motivo de ZGZ Escena.

La programación de la primera jornada se completa con los aragoneses Alodeyá Circo Danza, que presentarán Aware en el exterior del C. C. Manuel Benito Moliner, a las 18.00 horas; y una hora después, los baleares La Mecánica y su obra Los Rabinovich-JetLak. En el Teatro Olimpia, a las 20.00 horas, los franceses Lazuz estarán con su espectáculo homónimo que une malabarismo y acrobacias; y a las 21.15, en el C. C. Manuel Benito Moliner, los andaluces Histrión Teatro ponen en escena Lorca. La correspondencia personal, un recorrido poético, alegre y triste, amargo y dulce, en el que las cartas que envió a los seres amados se convierten en el hilo conductor.

Ya el martes, comienza el maratón de actuaciones, ya que las hay durante todo el día, con L collective du biphase, Denis Santacana, Javier Aranda, CIE H. M. G, Lasala, Blizzard concept, La teta calva o Rodrigo Cuevas.

Uno de los puntos fuertes de la feria es también los encuentros entre profesionales, por eso, además de los directos, habrá presentaciones de las compañías según comunidad; así como una conferencia de la equilibrista Marion Guyez (mañana, a las 11.00), la presentación del mapa mundial del Teatro y la presentación de la Red de Teatros.