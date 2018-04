Imaginaria llena Binéfar de títeres, música y cine

Un total de 33 espectáculos diferentes podrán verse en Imaginaria, el Festival de Títeres e Imagen en Movimiento que se celebrará en Binéfar del 4 al 10 de junio. En su sexta edición, este festival incluirá un año más una muestra del amplio espectro de las artes escénicas, con espectáculos en vivo, teatro de objetos, de sombras, música, o clown. Además, el encuentro contará con una serie de instalaciones adyacentes, como un cine, salas interactivas, exposiciones o pasacalles.

Tanto jóvenes como adultos podrán disfrutar en esta edición con las sesiones de cine para mayores de 16 años, con películas reconocidas a nivel mundial, como la nominada al Oscar Negative Space; Min Börda, Premio Cristal a Mejor corto en el Festival Internacional de Cine de Animación Annecy; Kötü Kiz, Gran Premio en la ultima edición del Festival du Court Metrage de Clermont-Ferrant; o la española Made In Spain del ganador de un Goya Coke Riobóo. También habrá espacio para la música, como el concierto de Dani Nel.lo, que presenta su disco Los saxofonistas salvajes, con el saxofón tenor como protagonista, instrumento que se encuentra en los orígenes del rhythm and blues y el primer rock and roll.

Otra cita relevante será el show que tienen preparado los británicos Addictive TV y su sorprendente Orchestra of Samples, con la que ya han girado por lugares tan dispares como el Centro Pompidou en París, eventos como Glastonbury Festival del Reino Unido o SXSW en Estados Unidos, y clubes como Razzmatazz en Barcelona o Mighty en San Francisco.

COMPAÑÍAS RECONOCIDAS/ Los vecinos de Binéfar y todos aquellos que se acerquen por la zona durante el Festival Imaginaria tendrán la oportunidad de disfrutar de compañías y personalidades de reconocido prestigio, entre las que se encuentran varios Premios Nacionales, Premios FETEN, y otros galardones como Ultramarinos de Lucas (Castilla la Mancha), la compañía Javier Aranda (Aragón), Jam (Cataluña), la compañía D’ Click (Aragón), o el andaluz Antonio Ramírez Almodóvar entr otros, quien impartirá una conferencia y es Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Por supuesto, no podían faltar los Titiriteros de Binéfar, que codirigen el festival junto a Territorio Gestión Cultural.

La programación se completa con la exposición La feria de las ilusiones, centrada en engaños ópticos y realizada por Producciones Cachivache; el taller El placer de pintar, en el que personas de diferentes edades jugarán con el imaginario y las formas; la instalación formada por 21 espacios que propone Toc de fusta y que creará su propio entorno de ocio intergeneracional; o los programas de cine para niños de la mano de Carambola.

Esta cita anual, «se ha ganado un hueco en el corazón de la población binefarense, que aporta su ayuda desinteresada ya sea en forma de patrocinios o de voluntariado», dicen desde la organización.