Javier Marías gana el Premio de la Crítica

El novelista Javier Marías por Berta Isla y el poeta catalán Luis Bagué Quílez por Clima mediterráneo fueron galardonados ayer con los Premios de la Crítica que otorgan anualmente los críticos literarios a los mejores libros de narrativa y poesía. El ponente del jurado José María Pozuelo señaló que Berta Isla (Alfaguara) es una «novela de gran altura en el contexto de la narrativa europea y supone una continuación del arco abierto en Tu rostro mañana, de la que hereda algunos personajes».

Pozuelo añadió que la novela de Marías «se sirve del género del espionaje para hacer bajar al lector a las profundidades de la condición humana y con su original estilo combina reflexión y acción, al que añade momento líricos para entrar en grandes asuntos universales como el amor, los secretos, la impenetrabilidad del otro o la falta de ética de las cloacas del Estado».

El escritor y académico Javier Marías (Madrid, 1951) estaba situado a la cabeza de los favoritos de este año para un galardón que ya consiguió en 1992 con Corazón tan blanco. Ayer, al conocer el premio, destacó su «gran suerte» por haber sido reconocido por segunda vez con el Premio de la Crítica 26 años después del primero y ha considerado que así puede demostrarse a sí mismo que no ha declinado como autor. Y es que, ha confesado en varias ocasiones, que que siente que está acabado como autor cuando finaliza un libro.

Por eso, dijo estar muy contento por recibir este premio por segunda ocasión con una diferencia de tantos años: «Hay tanta gente que tiene una trayectoria y luego declina que es una gran suerte que un galardón como ése me diga que no he declinado».

FACTORES EXTRALITERARIOS / Marías explicó que el de la Crítica es uno de los pocos premios «de los que uno puede estar seguro de que no intervienen en él factores extraliterarios», ya que «los críticos españoles no se van a dejar influir por nada o nadie». El escritor y académico rechazó en octubre de 2012 el Premio Nacional de Narrativa porque, recordó ayer, no cree que el Estado deba dar ese tipo de galardones.

El premio de poesía en lengua castellana para Luis Bagué Quílez muestra una obra que camina entre lo políticamente incorrecto con referentes de pinturas rupestres, las redes sociales, Velázquez, Don Quijote, el toro de Osborne o la alta velocidad e incluye una visión reflexiva y escéptica del mundo.